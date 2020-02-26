“جلف كرافت” تدشن اليخت السوبر “ماجستي 120”



دبي- أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب “جلف كرافت”، الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة، بالإعلان عن تدشين اليخت السوبر الجديد “ماجستي 120″، والذي يتكون من ثلاثة أسطح ويبلغ طوله 37 مترًا.

وكان اليخت السوبر الجديد، والذي يشكل إضافة نوعية إلى “يخوت ماجستي” السوبر، قد تم وضعه في المياه لأول مرة بتاريخ الأسبوع الماضي في مقر الشركة في ام القوين..

ويأتي إطلاق اليخت السوبر الذي يتمتع بتصميم أنيق ويتضمن أحدث التقنيات المتطورة في الموعد المحدد لانتهاء العمل، كما أنه يمثل إنجازا بالغ الأهمية لشركة بناء اليخوت الإماراتية. وفي تصريح له، قال بول جراي، الرئيس التنفيذي للعمليات في جلف كرافت: “إنه يوم حافل يشهد هذا الإنجاز المهم الذي يمثل إضافة إلى التاريخ المشرق الذي تفخر به “جلف كرافت”. وبفضل المزايا الفائقة التي تضمن الراحة والفعالية، والمساحة الواسعة في اليخت، فإن “ماجستي 120″ يعد يختا مصمم ليتلاءم مع متطلبات السوق الخليجي بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية والأميركية. وهذا بالتأكيد يمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة لشركتنا حيث أننا نسعى لتقديم خيارات جديدة في عالم اليخوت مع كل عملية إطلاق جديدة”. ومنذ الإعلان عن المشروع الجديد لأول مرة، تلقى فريق العمل عددا من الطلبات المهتمة بهذا اليخت السوبر. وعلق نزار تاجي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، على ذلك بقوله: “يتضمن اليخت السوبر ماجستي 120 المكون من ثلاثة أسطح، مجموعة هائلة من المزايا والخيارات الذكية التي تجعله مطلوبًا في جميع اسواق العالم. وبفضل التصميم الداخلي الفريد والتفاصيل الخارجية الأنيقة، فإن اليخت ماجستي 120 يقدم فرصة مذهلة لا مثيل لها في السوق في الوقت الحالي”.

يمثل إطلاق اليخت السوبر “ماجستي 120” تحقيق الإنجاز في المشروع الذي أعلنه محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس الإدارة في جلف كرافت، خلال معرض موناكو لليخوت 2019. وقد تم الاعتماد أثناء بناء اليخت السوبر ماجستي 120 على مركبات متطورة مثل الفايبرجلاس وألياف الكربون، وكان من أكثر المشاريع المرتقبة بالنسبة للشركة.

ويمثل اليخت السوبر “ماجستي 120” إنجازًا يتضمن الكثير من المزايا الهندسية الفائقة، حيث يعد أول يخت من ماجستي يعتمد النظام التوازن الكهربائي بدلا من الانظمة الهيدرولكية. وبذلك فإنه يتميز بالعمل بانسيابية وهدوء، ويوفر ديمومة. فيما بقي الاعتماد على المحركات والمولدات التي تعمل بالديزل.