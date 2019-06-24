“جلف كرافت” تسلم سابع يخت سوبر من فئة “ماجستي 100”

دبي- أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب، “جلف كرافت”؛ الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، عن تسليم اليخت السوبر السابع من فئة “ماجستي 100”.

وحصل اليخت السوبر “ماجستي 100” على اهتمام عالمي منذ إطلاقه، بفضل مزاياه الفريدة؛ إذ يبلغ طوله 31.7 متر، ويتميز بالقوة وفعالية نظام الدفع. وكان المالكون الذين يعتبرون من أصحاب الخبرة الطويلة في عالم اليخوت والقوارب، قد اختاروا هذا التصميم الذي يجمع بين الموثوقية والراحة والمساحات الواسعة والإمكانات البحرية.

ومنذ إطلاق هذه الفئة في معرض دبي العالمي للقوارب 2017، تم بيع ستة يخوت سوبر من فئة “ماجستي 100” حول العالم. وكان الطلب الأخير هو اليخت رقم سبعة من أول يخت صممته جلف كرافت بالصالة العلوية. وكانت الشركة الإماراتية قد سلمت اليخوت السوبر من هذه الفئة إلى مالكين عدة في أوروبا وأستراليا.

وكانت جوناكور مارين، وكيل شركة دريتمان الدولية في روسيا وأوكرانيا، التي تعد بدورها الوكيل الحصري لشركة الخليج لصناعة القوارب “جلف كرافت”، قد باعت اليخت السوبر لمالك روسي كان قد أطلق عليه اسم: M/Y Piterland II.

ويتم حاليا شحن اليخت السوبر إلى ميناء جبل طارق؛ حيث سيقوم مالكه الجديد بإنزاله هناك والسفر على متنه إلى أوروبا؛ حيث سيرسو اليخت السوبر في شرق أوروبا.