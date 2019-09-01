“جلوبال فايننس” تمنح “INVESTBANK” جائزتي أفضل بنك رقمي مبتكر وموقع إلكتروني في الأردن

عمان– في إنجاز وتقدير دولي جديد يضاف إلى سجل انجازاته، منحت مجلة جلوبال فايننس العالمية INVESTBANK ( البنك الاستثماري) الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة، جائزتي “أفضل بنك رقمي مبتكر” و “أفضل تصميم موقع إلكتروني” في الأردن وذلك خلال حفل جوائز المجلة للعام الحالي لأفضل البنوك الرقمية للعملاء في الشرق الأوسط.

وتقوم جلوبال فايننس التي تأسست في العام 1987 بتحليل أداء خدمات المؤسسات المصرفية في جميع أنحاء العالم بعناية، وتقديم جوائز حصرية تقديرية للمؤسسات المتميزة. ويتم اختيار قائمة الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم تختارها ― Infosys – الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا ― قبل أن يتم مراجعتها من قبل محرري “جلوبال فايننس ” الذين يقومون بعد ذلك بعملية الاختيار النهائية. ويتم اختيار الفائزين النهائيين استنادا إلى عدد من المعايير، بما في ذلك قوة استراتيجية البنك في جذب وتقديم الخدمات الرقمية؛ النجاح في تمكين العملاء نحو الخدمات الرقمية؛ نمو عدد مستخدمي الخدمات الرقمية، اتساع نطاق عروض المنتجات؛ والفوائد الملموسة والمكتسبة للعملاء من مبادرات البنك الرقمية؛ وتصميم موقع البنك الإلكتروني واستخدام الأجهزة الذكية.

وفي تعليقه على هذا التقدير، أعرب مدير عام INVESTBANK منتصر دوّاس عن فخره واعتزازه بحصول البنك على هذه الجوائز التي تسلط الضوء على الأهمية التي تحظى بها خدماتنا الرقمية في استراتيجيتنا المتطورة ، ونهدف من خلالها إلى تقديم خدمات أكثر ملاءمة وأمنا وتنوعا لعملائنا. وشدد دوّاس، على أن نجاح أي مؤسسة مالية متقدمة يعتمد على استخدامها الفاعل للإمكانات غير المحدودة التي يقدمها العصر الرقمي، لافتا إلى الجهود التي لقد بذلها INVESTBANK لتحويل نفسه إلى بنك رقمي ، مع تركيزه بشكل كبير على الابتكار الآمن، والقدرة على التكيف وتجربة المستخدم.

يشار إلى أن INVESTBANK يواصل توفير وتطوير حلول جديدة لتناسب احتياجات عملائه، وتمتاز بوابة الخدمات المصرفية للبنك وتطبيقاته على الهاتف النقال بالأمان والسهولة، مع إمكانية ادارة العملاء لحساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية في أي وقت وفي أي مكان. وقد لاقت هذه المنصات بمختلف أنواعها استحسانا وتثمينا من قبل عملاء INVESTBANK والتي نقلت المستخدمين الى آفاق جديدة ووضعت معايير ذهبية جديدة للخدمات المصرفية في العصر الحديث.