جمارك العقبة تتعامل مع 192 ألف حاوية منذ بداية الأزمة

العقبة- أمين المعايطه- قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ان موانىء العقبة تشهد زيادة في المناولة وصلت الى 10 بالمائة حيث تعاملت جمارك السلطة منذ بداية الأزمة مع 192 الف حاوية مقارنة ب 177 الف حاوية بنفس الفترة من العام الماضي بهدف تزويد المخزون الاستراتيجي لاحتياجات المملكة من الغذاء والدواء ومختلف السلع الضرورية.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس ان السلطة بالشراكة مع جميع الجهات المعنية بالجمارك والتخليص والغذاء والدواء ووزارة الزراعة شكلت خلية ازمة للتواصل مع التجار والمخلصين وشركات الملاحة من اجل تسهيل مرور مختلف البضائع من العقبة الى مختلف وجهاتها بالمملكة.

ولفت الى ان هناك اكتظاظا بساحات الموانىء من السيارات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واخلاء هذه الساحات الى المنطقة الحرة بالزرقاء مشيرا الى ان هناك حملة بالتعاون مع التجار لاخراج حاويات من ميناء الحاويات بهدف افساح المجال لمناولة حاويات اخرى لاستيعاب الحركة النشطة في استقبال البواخر .

وقال ان منظومة الموانىء تعمل على مدار الساعة في الميناء الرئيسي وميناء الحاويات ومحطة الركاب لافتا الى ان باخرة القمح لم تصل لغاية الان ولدينا باخرة الذرة يتم تنزيلها حاليا في الميناء بالتنسيق مع مركز ادارة الازمات لانهاء اجراءاتها .(بترا)