“جمارك العقبة”: معاينة 19 ألف حاوية مواد غذائية وتنظيف وأدوية منذ أسبوعين

احمد الرواشدة

العقبة – عاينت جمارك العقبة اكثر من 19 الف حاوية محملة بالمواد الغذائية والادوية ومواد التنظيف بالاضافة الى صهاريج البترول في الساحة رقم 4 بالعقبة خلال الاسبوعين الماضيين.

واشار مفوض الايرادات والجمارك في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات، ان السلطة تعمل على تسهيل عمل دائرة الجمارك وقطاع التخليص والجهات ذات العلاقة لإيصال البضائع الى مقاصدها النهائية خاصة بضائع المواد التموينية في الساحة الجمركية الجنوبية، وتتابع عمل كافة الشركات في عملية النقل والتزويد.

وقال مدير مديرية جمرك العقبة العقيد سامر قباعة، ان جمارك العقبة تعمل على تسهيل وصول البضائع الى مقاصدها النهائية بعدما سهلت الحكومة الاجراءات الجمركية على التجار والمستوردين وقطاع التخليص، بما ينسجم والتطلعات الملكية بانسياب البضائع الى وجهتها، دون اي عوائق خاصة بعد ازمة فيروس كورونا المستجد.

وقال قباعة، ان الجمارك أعدت خطة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا بناء على توجيهات مدير عام الجمارك، كون العقبة تحتضن عددا من المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية، مشيرا الى ان جمارك العقبة نفذت خطة الطوارئ بخصوص التخليص على البضائع، والعمل عن بعد لموظفي الجمارك والدوائر الأخرى وشركات التخليص، لإنجاز البيانات الجمركية الكترونياً على مدار الساعة طيلة أيام في الاسبوع.

وشملت الخطة تخفيض نسبة المعاينة الجمركية لتصبح 5 % بالمائة، والمعاينة على مدار الساعة وتسهيل عملية دفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب البيانات الجمركية، بقبول دفع 30 بالمائة من قيمتها مبدئيا، والباقي يدفع خلال شهرين لشركات القوائم الذهبية والفضية، لبضائع المواد الغذائية والادوية وإعطاء أولوية للبيانات الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية والادوية وإخراج بضائع الترانزيت بالتتبع الالكتروني، ودون معاينة فعلية والاعتماد على فحصها بالأشعة.

وأكد العقيد قباعة، الحرص على التنسيق بشكل دائم مع المجلس الامني في محافظة العقبة، لتطبيق التعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع، بما يخدم المحافظة على الصحة العامة والمحافظة على استمرارية انسياب السلع وخاصة الاغذية والادوية والاعتماد على خدمة الجمهور الالكترونية وتعليق المراسلات والتدقيق والابراء الورقي في هذه المرحلة لقاء تعهدات جمركية و اصدار وثائق النقل وتصاريح الخروج للبضائع عن بعد.

واضاف، انه تم تمديد المهل الممنوحة لكفالات الترانزيت والتعهدات الخاصة بشركات التخليص وتسخير كافة الإمكانيات لاستقبال 30 باخرة نقل حاويات خلال الفترة الواقعة بين الشهر الماضي والشهر الحالي.

وحول تطبيق اجراءات السلامة العامة في محطة الركاب الرئيسة بميناء العقبة، اشار قباعة إلى انه يتم تفريغ حمولات الشحن بين البواخر والشاحنات دون تواصل العاملين عليها وفق اجراءات سلامة محلية ودولية؛ تنفيذا لقرارات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جهته اكد ممثل قطاع التخليص في العقبة واصل الخصاونة، أن حركة الاستيراد والتصدير و”الترانزيت” عبر ميناء العقبة تسير بشكل طبيعي، مشيراً الى ان قطاع التخليص يمارس عمله وفق اجراءات السلامة العامة بكل انسابية دون أي عوائق ، مبينا ان عمليات شحن البضائع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية تسير بسلاسة.

واشار الى ان مدخلات الإنتاج للمصانع تعطى الأولوية بعمليات التخليص بالمراكز الحدودية، لإدامة تزويد السوق المحلية منها، ودعم المخزون الاستراتيجي.

وبين الخصاونة إلى وجود تسهيلات كبيرة تقدمها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمارك الأردنية، ومختلف الجهات المعنية لتسريع إنجاز المعاملات، مطالبا بتعاون وسرعة أكبر فيما يتعلق بالفحوص، وسحب العينات، وإظهار النتائج.