“عمان لحوارات المستقل” تعلن عن مبادرة “تعزيز رمزية جلالة الملك”

رئيس الديوان الملكي :جماعة عمان لحورات المستقبل نقلة نوعية في المجتمع

عمان-الغد- زار رئيس الديوان الملكي العامر رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي يرافقه مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا جماعة عمان لحوارات المستقبل في مقرها الجديد حيث أعلنت الجماعة عن مبادرتها لتعزيز رمزية جلالة الملك عبد الله وتهدف المبادرة الى المساهمة في تعزيز رمزية وحضور جلالته في الوجدان الفردي والجمعي بأعتبار جلالته قائد وطن وزعيم أمة

رئيس الديوان الملكي العامر يوسف العيسوي قال خلال اللقاء الذي حضره مدير المبادرات الملكيه في الديوان الملكي العامر عماد الحباشنه و مدير الاعلام المحلي في الديوان الملكي بسام البطاينة ,ان المبادرات الملكية التي اطلقها جلالة الملك تصب بمجملها في اطار توفير سبل العيش الكريم و تحسين الظروف الاقتصادية للاردنيين في مختلف مناطق المملكة مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك مستمرة بضرورة سرعة التنفيذ بهدف بناء الاردن الحديث الذي يعتمد على العدالة و تكافؤ الفرص وصولا الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي نريد.

واضاف اننا نحتفل بهذه الايام بمئوية الدولة والتي حققنا خلالها الكثير من الانجازات و نسعى الى تحقيق المزيد منها خلال المئوية الثانية في مسيرة بناء الاردن الحديث الذي عززه جلالة الملك عبد الله الثاني في شتى المجالات وعملت على تعزيز الشركة بين الجهات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني لتطوير منظومة العمل التنموي و الانساني في المجتمع المحلي وصولا الى بناء مجتمع تعتمد على ذاتها اقتصاديا و تنمويا من خلال الاستجابة المثلى للاحتياجات الحقيقية للمجتمع و الفئات المستهدفة .

وقال ان جماعة عمان لحوارات المستقبل شكلت نقلة نوعية في المجتمع فهي تضم نخبة من الخبراء و المختصين و تسعى للتصدي للظواهر السلبية التي انتشرت وجهودها الدؤبة والافكار القيمة التي تطرحها و دراساتها المعمقة و البناءة لتحديد الأولويات كما إن الجماعة تقدم الحلول التي من شأنها ان تسهم في تجاوز التحديات التوي تواجه الوطن مباركا الجهود التي تبذلها في سبيل الوطن .

من جانبه ثمن مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر جهود جماعة عمان لحورات المستقبل ودورها في خدمة المجتمع الأردني، و استعرض دور مستشارية العشائر وبرامج تحديثهاوخططها المستقبلية.

من جهته قال رئيس الجماعة بلال التل ان جماعة عمان لحوارات المستقبل تسعى إلى تحويل أفكار ورؤى وطروحات جلالة الملك إلى برامج وخطط عمل قابلة للتطبيق, أنجزت الجماعة منها حتى الآن 47 برنامجاً ومبادرة موزعة على مختلف المجالات كالتعليم والاقتصاد والصحة والقانون والتراث والمرأة والطفل وصولاً إلى المشروع الوطني الشامل.

واضاف ان المشروع المركزي للجماعة في هذة المرحلة وبمناسبة مئوية الدولة فهو مبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين, بأعتبار جلالته قائد وطن وزعيم أمة, وهذة المبادرة هي في أعتقادنا ليست جزء من رد الجميل لجلالته فقط, بل هي ضرورة وطنية وقومية, وهو ما تهدف إلى المساهمة به مبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل التي تسعد هذة الظهيرة بأن تكون باكورة أعمالها في مقرها الجديد لقاءاً طيباً مباركاً مع رجل عُرف بتفانية وإخلاصة للوطن وقيادته, وقدرته على ترجمة أفكار جلالته بالعمل الميداني والتواصل مع المواطنين.

وفي نهاية الزيارة

سلم رئيس الجماعة بلال حسن التل درع الجماعة لرئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي تكريما لدوره في متابعة وتنفيذ توجيهات ومبادرات جلالة الملك .