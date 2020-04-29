جمال أبو عابد يكتب: كيف وقعت الأندية في “فخ” خلوة البحر الميت؟

عمان – تطل علينا جائحة كورونا ليستغلها كل حسب مصلحته…لا اتحاد كرة القدم يريد ان يمنح الاندية فرصه لالتقاط الأنفاس وتسديد مستحقات مدربيها ولاعبيها المتأخرة منذ شهور، ولا الاندية تعرف نهاية المطاف في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها وتعطل مسيرتها.

الاتحاد يضغط باتجاه عدم دفع المستحقات المتأخرة للأندية في ظل معلومات حصوله على دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي يعتبره دعما تشغيليا سابقا لموعده، ويريد من هذا لفت أنظار أصحاب القرار من الحكومة لدعمه، حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه اركان اللعبة، بعد عزوف الداعمين والشركات الراعية الاستثمار في كرة القدم عن قصد او من غير قصد.

الاندية -وليس دفاعا ولكن لاحقاق الحق-، وقعت في “فخ” خلوة البحر الميت عندما وعدت مقابل تأجيل المسابقات، تنظيم بطولة خلال الفترة الانتقالية ما بين النظام السابق والمقترح الجديد، تحمل في طياتها جوائز كبيرة بمسمى جديد، فشل الاتحاد في تنظيمها واستبدلها بعرض للاندية لتنظيم بطولة، التي تصدى لها النادي الفيصلي وحملت إسم الراحل الكبير الشيخ سلطان العدوان رحمه الله، ووجدتها الاندية فرصة لالتقاط الأنفاس بعدم الالتزام بدفع مستحقات مدربين ولاعبين لفتره من الزمن، عدا عن وجود اكثر من رئيس ناد جديد يريد ان يثبت سياسته قبل استئناف المسابقات.

وفي ظل ذلك، يعيش المدربون واللاعبون في صمت وترقب على أساس ان العقود المبرمة مع الاندية سارية، ولا بد للاندية عند تحديد موعد استئناف المسابقات، ان تعود لاسترضائها ومنحهم المستحقات ان وجدت السيولة اللازمة او الذهاب الى لجنة اوضاع اللاعبين و”فيفا” للحصول على المستحقات.

الحلول المقترحة

عرض الاتحاد ثلاثة حلول ترى مجموعة من المهتمين بالشأن الكروي بأنها لا تحظى بقبول الجميع، وتتمثل في:

– إلغاء ما تبقى من المسابقات وتحديد اكثر من موعد لاستئنافها وحسب ما يسمح به الوضع الوبائي بالمملكة وتحديد موعد لفترة التسجيل لمدة كافية.

– منح أفضلية سريان عقود اللاعبين والمدربين مع أنديتهم الحالية شريطة دفع مستحقاتهم ما قبل جائحة كورونا.

– فسخ عقد اي لاعب او مدرب لم يتفق مع ناديه، وان يكون له حرية الانتقال وبالتراضي.

الخلاصة

بعض الاندية لديها رعاه وليس من مصلحتها إلغاء المسابقات حسب العقود المبرمة معها، كما أن الاتحاد لن يستطيع السير بمعزل عن اركان اللعبة وعليه الإيفاء بالتزاماته، كما على الاندية ان لا تبالغ في طموحها في ظل عدم وجود الامكانيات، وان تتعلم وتعي ان اقطاب الكرة الأردنية لم تصل الى سدة البطولات من فراغ، بل نتاج عمل سنوات طويلة من الإعداد والتنظيم والالتزام، وعلى المدربين واللاعبين ان يعوا ان ما بعد جائحة كورنا ليس كما قبلها من حيث العقود المرتفعة ولمدة سنتين على الأقل، والله من وراء القصد.