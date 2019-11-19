جمال محمود لـ “الغد”: سأعود إلى التدريب مع بداية المنافسات المحلية

خالد العميري

عمان – كشف المدير الفني السابق لنادي الوحدات، جمال محمود، على تلقيه العديد من العروض للتدريب خارج الأردن، مشيراً إلى أنها لا تُلبي طموحاته بالوقت الراهن.

وأكد جمال محمود (45 عاما) في تصريحات خاصة لـ “الغد”: “حتى هذه اللحظة، تلقيت عدة عروض خارجية من أندية سعودية تنشط بدوري الدرجة الأولى وأخرى سورية، لكنها غير مشجعة على الإطلاق”.

واستطرد: “هناك معوقات كثيرة تحول دون تدريبي لأحد الفرق الخارجية حتى اللحظة، حيث بعض الأندية تشترط التعاقد مع مدير فني دون جهازه المعاون، وبعض الفرق ليست على مستوى الطموح وتحتل مراكز متدنية على مستوى الترتيب”.

وأتم جمال محمود – الذي سبق وأن حقق انجازا تاريخيا مع المنتخب الفلسطيني بعدما صعد بهم إلى نهائيات آسيا في نسختها ما قبل الماضية عام 2015 بأستراليا – حديثه بالقول: “أعتقد أنه وبالتزامن مع بداية المنافسات المحلية، سأكون مدربا لأحد الفرق في الخارج”.

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