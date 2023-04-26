جمال محمود يطوع الصعب في “النصر” ويتلقى عروضا تدريبية كويتية

مصطفى بالو



عمان – لم تخل تجارب المدرب الوطني جمال محمود من المغامرة، والمتابع لمسيرته التدريبية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي يلمس هذا الأمر بكل وضوح.

ولو عدنا قليلا إلى الوراء وتحديدا خلال سنواته التدريبية الخارجية الأولى في فلسطين، لوجدنا أنه تدرج في النتائج حتى وصل إلى رغباته في نهاية المطاف، وشكلت نجاحاته الكبيرة مع فريق هلال القدس بوابة عبور نحو الإشراف الفني على منتخب فلسطين ومن هنا بدأت حكاية النجاحات، ليقود “السير” كما يحلو للاعبين مناداته، منتخب فلسطين إلى نهائيات آسيا للمرة الأولى في تاريخه، كما نافس في ذك الوقت على جائزة أفضل مدرب آسيوي.

محمود المدرب المتواضع جدا والذي يشهد له القاصي والداني بأخلاقه، انتقل إلى مغامرة تدريبية خارجية جديدة، لكن هذه المرة في دولة الكويت الشقيقة، فكان وصوله إلى نادي النصر مغامرة لا تحمد عواقبها، إذا ما علمنا أن هذا النادي كان يعاني الأمرين قبل وصول محمود إليه.

ولم تكن البدايات لجمال ورفيق دربه ومساعده عصام محمود جيدة إلى حد كبير، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير خسارته بـ”السبعة” أمام متصدر الدوري الكويتي الحالي فريق الكويت، فلم يسلم من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت تلك الانتقادات ما بين معارض لتسلمه مهمة فريق في منتصف الموسم وربما أكثر، وما بين مؤيد بخجل لهذه التجربة لكن الفريق الكويتي انتفض في لحظات وخاصة خلال فترة توقف الدوري الكويتي لفترة قاربت الشهر، وفيها استفاد جمال وعصام لترك بصمتيهما بكل قوة، واستطاعا أن يعالجا جملة من الأخطاء خاصة الدفاعية التي كلفت الفريق عددا كبيرا من الأهداف.

يقول جمال في رده على استفسارات “الغد” من الكويت: “أعشق التحدي، وهذا أهم سبب قادني لتدريب نادي النصر الكويتي، أضف إلى ذلك أن فترة التوقف في المسابقات المحلية كانت طويلة جدا وهي ضارة للمدربين واللاعبين وكل من يعمل في قطاع كرة القدم، ولهذا وجدت أن هذا العرض يناسبني، ووجدت أنني قادر على ترك بصمة مؤثرة وإبعاد الفريق عن شبح الهبوط إلى الدرجة الأدنى”.

ويؤكد جمال أن فريقه عانى الأمرين في بداية مشواره التدريبي فكانت هناك جملة من المشاكل أهمها الإصابات العديدة التي أرهقت اللاعبين، وقلصت من الخيارات الماثلة أمام الجهاز الفني، وهو ما كان يصعب عليه اختيار التشكيلة الأساسية، وأضاف: “في بعض الأوقات لم نكن نملك بدائل لأكثر من 70 % من المراكز، ومع ذلك اجتهدنا في تغيير مراكز عدد من اللاعبين حتى نحقق الهدف المنشود.

وتابع: “لكم أن تتخيلوا أن الظهير الأيمن وبديله والظهير الأيسر وبديله غابوا بداعي الإصابة، وليست هذه المشكلة وحدها، فالاستفادة من الثنائي المميز أنس العوضات وأحمد سمير تأخرت وفقدناهما في عدد من المباريات المهمة بسبب الإصابة، إلى جانب عدم توفيق لازم المهاجم البرازيلي المحترف في ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف، لكن ومع هذه المشاكل إضافة إلى الأوضاع المالية المعقدة التي بدأت تتعافى بشكل تدريجي، استطعنا أن نحقق نتائج مميزة في دوري الهبوط وقدمنا أنفسنا بكل قوة ونجحنا في البقاء قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة.

ويرى جمال أن المدرب الأردني يمتلك الكثير من القدرات الفنية التي تؤهله لقيادة عديد الأندية العربية وحتى الآسيوية، عطفا على عدة أمور أهمها امتلاكه أعلى الشهادات التدريبية، إلى جانب تراكم الخبرات التدريبية ومشاركة عدد من المدربين العرب والأجانب مع الأندية الأردنية.

وبين جمال أن وكيله أبلغه عن عدد عن العروض التدريبية من أندية كويتية وخليجية وصلته دون أن تتبلور إلى حديث رسمي على أرض الواقع، متوقعا أن تتضح الأمور أكثر خلال الشهر المقبل، خصوصا أن مشواره مع النصر الكويتي ينتهي منتصف الشهر المقبل.