عمان – الغد – وجه النجم السابق والمدرب الحالي لكرة القدم جمال محمود العديد من النصائح للاعبين حول التعامل مع الظروف الحالية للحفاظ على الجاهزية بشكل نسبي.

وشرح محمود العديد من الخطوات التي يجب على اللاعب الالتزام بها في مثل هذه الظروف من أبرزها ضرورة التواصل مع التمارين المنزلية. وتطرق محمود الى اهمية التغذية المناسبة، لافتا الى اهمية الابتعاد عن السكريات والنوم بعد الاكل مباشرة واكل السكاكر مثل الشيبس والعصائر المحلى والمكسرات والشوكولاته.

وحذر محمود اللاعبين من السهر لافتا إلى أن السهر يعتبر عدو اللاعب ويساعد على زيادة الوزن، كما لفت محمود احد ابرز نجوم المنتخب الوطني ونادي الوحدات سابقا الى ان الجلوس بدون حركة لمدة طويلة يؤثر على اللاعب خاصة فيما يتعلق بزيادة الوزن.

ونصح جمال محمود اللاعبين ببعض التدريبات الخاصة التي يجب على اللاعب ممارستها في منزله لحين عودة الامور إلى مجاريها، وفي رده على استفسارات (الغد) أكد محمود أن الأوضاع الحالية ربما تعيد اللاعب إلى مرحلة الصفر اذا ما تنبه لنفسه وحرص على الالتزام بالتمارين المنزلية.