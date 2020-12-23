جماهير الرمثا تهاجم الإدارة بسبب الرخصة الآسيوية

عمان – الغد – شن عدد من جماهير فريق الرمثا لكرة القدم، هجوما على إدارة النادي، بسبب عدم حصول النادي على الرخصة الآسيوية التي تؤهله لمشاركة آسيوية.

وتفاجأت الجماهير بعدم السماح للنادي بمشاركة آسيوية في الفترة المقبلة، لعدم استكمال متطلبات الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي قتل طموحات تلك الجماهير بمشاركة آسيوية.

إدارة النادي استغربت هذا الهجوم، معتبرة أن هناك تفاصيل وخفايا لا تعلمها الجماهير، تسببت في عدم حصول النادي على الرخصة الآسيوية.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبوعاقولة، إن النادي نجح في إتمام متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، باستثناء شرط واحد تمثل في التفاصيل المالية، والشكاوى الدولية والمحلية التي تحتاج لمبالغ مالية طائلة تفوق قدرات النادي.

وقال أبوعاقولة: “مشكلتنا في الشكاوى المحلية لعدد كبير من أبناء النادي، وهي شكاوى متراكمة منذ زمن طويل، وتحتاج لمبالغ كبيرة لسدادها، وهو ما يفوق قدرات النادي المالية”.

وأكد الناطق الإعلامي أن الاتحاد الآسيوي يشترط تسديد كل الذمم المالية المترتبة على النادي محليا وخارجيا، وهو أمر اجتهدنا في تنفيذه بمساعدة مالية من رئيس النادي رائد النادر، لكن المتطلبات المالية كبيرة وتفوق القدرات وتحتاج لمساندة.

وحيا أبوعاقولة حب وغيرة جمهور الرمثا على فريقه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك ظروفا قاهرة من الصعب اجتيازها في ليلة وضحاها. –(أخبار النجوم)