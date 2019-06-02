جماهير الرمثا فخورة بفريقها رغم مرارة الخسارة في نهائي الكأس

عاطف البزور

اربد- الغد- على الرغم من مرارة الخسارة، التي تجرعها الفريق بخسارة المباراة النهائية على يد نظيره الفيصلي، فإن الرماثنة يشعرون بالرضى عن اداء فريقهم الغائب عن منصات التتويج منذ سنوات طويلة.

وأشادت الجماهير بالمستوى اللافت والمميز الذي قدمه لاعبو فريقها، لاسيما أن غالبيتهم من فئة الشباب الذين خالفوا التوقعات بالوصول للمشهد الختامي.

واعتبرت الجماهير أن المستقبل سيكون لهذا الفريق في السنوات القادمة، بعدما اكتسب اللاعبون الخبرة والنفس الطويل في التعامل مع متطلبات المباريات والمواقف الحاسمة.

ويسجل لفريق الرمثا، بأنه ضرب عصفورين بحجر واحد فهو ثبت اقدامه بدوري المحترفين واحتل المركز الثاني على صعيد مسابقة كأس الأردن، وعمل على منح الفرصة لوجوه شابة أكدت قوة حضورها وسيكون لها الشأن الكبير في قادم المواسم.

وأكد الجمهور الرمثاوي العريض أنه راض عن فريقه رغم خسارته المباراة الفاصلة لتحديد هوية بطل الكأس امام الفيصلي.

وأشار عدد من عشاق الفريق الى أن الرمثا نجح بفرض اسمه باحتلاله المركز الثاني رغم صغر سن لاعبيه وحداثة تواجدهم داخل المستطيل الأخضر.

ونجح الرمثا في الموسم الحالي في تهيئة لاعبين شباب قادرين على المنافسة، وبالتالي فإن المستقبل ينتظر فريق الرمثا ولاعبيه بعد الأداء المتميز الذي قدموه خلال الموسم الكروي.

ونجحت ادارة النادي بخلق فريق كروي شاب قادر على البحث بقوة عن الألقاب في الموسم المقبل.

ويسجل لفريق الرمثا ايضا انه أعاد الحضور الجماهيري اللافت لمباريات الفريق في الدوري والكأس، حيث أن جماهير الرمثا المعروفة بحماستها الشديدة اضافت نكهة خاصة الى المدرجات، واعطت دفعة معنوية كبيرة لفريقها الذي نجا من الهبوط من دوري المحترفين في أمتاره الأخيرة، قبل أن ينجح الفريق بفرض حضوره بمسابقة الكأس التي بلغ خلالها المشهد الختامي.

صورة “جماهير الغزلان” فوق المدرجات أعادت الى الأذهان ذكريات الزمن الجميل لهذا الفريق الذي فرض اسمه بقوة على ساحة الكبار في ثمانينيات القرن الماضي، وبقي لسنوات حصان الدوري الأسود الجامح الذي كانت أهازيج جماهيره يتردد صداها في كافة أرجاء الوطن.

ويشكل جمهور الرمثا الداعم الأول لنجاح الحلم الذي طال انتظاره نحو 30 عاما، كانت طويلة جدا على ابناء المدينة الذين يتمنون ان يتحقق الحلم في الموسم القادم، بجهود ابناء النادي ولاعبيه الشباب الذين يقودهم جهاز فني خبير وقدير على رأسه المدرب اسامة قاسم الذي ظهرت بصماته واضحة خلال الجولات الأخيرة من عمر الدوري والكأس.

وفي مباراته النهائية أمام الفيصلي ورغم أن فريقهم تذوق طعم الخسارة، الا أن جمهور الرمثا سطر مشهدا حضاريا راقيا تمثل باستمرار تشجيعه لفريقه حتى اللحظات الأخيرة من المباراة وتقديمه التحية للفريق رغم مرارة الخسارة.