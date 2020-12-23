جماهير الفيصلي تستذكر الراحل سلطان العدوان

عمان – الغد – استذكرت جماهير النادي الفيصلي، رئيس النادي السابق الراحل الشيخ سلطان العدوان، بمناسبة مرور عامين على رحيله.

وتوفي الشيخ سلطان يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، تاركا خلفه الكثير من الإرث الرياضي والإنجازات، خاصة تلك التي حققها النادي الفيصلي على الصعيدين المحلي والخارجي.

واستذكر الرياضيون الأردنيون الذكرى، مشيدين بمناقب الراحل وبصماته في الرياضة الأردنية، من خلال ترؤسه اتحاد الكرة، ومن ثم النادي الفيصلي.

جماهير الفيصلي استذكرت العدوان، مشيدة بمناقبه ومترحمة على أيامه التي كان فيها الفيصلي نسرا محلقا، وتمنت الجماهير على الإدارة الحالية، الاقتداء بالراحل الذي كان حريصا على استمرار النسر الأزرق محلقا في سماء البطولات. –(أخبار النجوم)