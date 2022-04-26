جماهير “الفيصلي” تنشد التغيير مع المدرب الجديد

مهند جويلس

عمان – تأمل جماهير الفيصلي بأن يطرأ تغيير على مسار الفريق في دوري المحترفين بعد فوز وتعادلين لغاية اللحظة، وفقدان لقب السوبر لصالح الرمثا مطلع الشهر الحالي، من خلال تغيير الجهاز الفني.

وكانت إدارة النادي المؤقتة قد قررت الاستغناء عن المدير الفني للفريق محمود الحديد وجهازه المعاون، بعد التعادل الأخير أمام مغير السرحان بهدف لمثله، وتراجع ملحوظ على أداء الفريق في البطولة الحالية، رغم التتويج بلقب الدرع بداية الموسم الحالي.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة، من أجل إنهاء عقد الحديد إلى جانب المدرب عمار الزريقي ومدرب حراس المرمى أحمد الخزاعلة ومدرب اللياقة البدنية محمد السناجلة، والاتفاق على تسليمهم المستحقات المالية على دفعات.

واتفقت إدارة النادي الفيصلي على البنود كافة مع المدرب الوطني جمال أبو عابد لقيادة الفريق في بقية مباريات الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يتم التوقيع معه والبدء بالإشراف على تدريبات الفريق استعدادا للمواجهة المقبلة لحساب الجولة الرابعة من البطولة أمام الصريح السبت المقبل على ستاد عمان الدولي.

وتجد جماهير الفيصلي بـ “البلدوزر” المدرب الأكثر قدرة على انتشال الفريق وإعادته لفرق المقدمة، من خلال ضخ الروح في نفوس اللاعبين، لما يتمتع به أبو عابد من شخصية قيادية تقدر شعار النادي.

ويعد أبو عابد من أبرز اللاعيبن الذين أنجبتهم الكرة الأردنية مع المنتخب الوطني والنادي الفيصلي، إضافة إلى تدريبه لأندية شباب الأردن والسلط في السنوات الماضية، وحضوره المميز مع المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية بأكثر من مناسبة، علما بأنه قاد الفيصلي في العام 2016 لفترة بسيطة قبل انطلاق الموسم وقتها.

وكتب الحديد عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” أمس مودعا الجماهير، بعد أن أشرف على قيادة الفريق في المرحلة الماضية، والتتويج معهم بلقبي الكأس والدرع، متمنيا التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة مع الجهاز الفني الجديد.

ومن المتوقع أن يباشر أبو عابد تدريباته مع الفريق الليلة بعد التوقيع الرسمي مع الفريق، ومن المتوقع أن يضم الجهاز الفني المعاون كل من المدرب المساعد ماهر أبو هنطش، ومدرب حراس المرمى سمير رحال.