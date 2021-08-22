جماهير الفيصلي تواصل احتجاجاتها وتطالب برحيل الإدارة – (فيديو)

عمان- الغد- اعتصمت جماهير الفيصلي اليوم الأحد، أمام مقر وزارة الشباب في العاصمة عمان، وذلك لليوم الثاني للمطالبة برحيل إدارة النادي.

وشارك في الاعتصام نجوم ولاعبون سابقون للفيصلي، شددوا على ضرورة رحيل الإدارة وفتح باب العضوية للانتساب للنادي أسوة بفرق أخرى.

وقال النجم السابق لنادي الفيصلي، الكابتن هيثم شبول إن “نادي الفيصلي أصبح ككرة ثلج تتسارع نحو الهاوية، لكنه أكبر مما يجري ويحدث الآن.

وأضاف أنهم شاركوا في الاعتصام كنجوم سابقين أو جماهير أو أعضاء هيئة عامة ليس لمجرد خسارتهم في مباراة (مع الوحدات) إنما لأن وضع النادي لم يعُد كالسابق وأنه في حالة من التدهور.

كانت جماهير الفيصلي اعتصمت أمس السبت، أمام مقر النادي في منطقة غمدان جنوب غرب عمان، لذات المطالب.

ومني الفيصلي بخسائر متتالية في الدوري المحلي، أخرها الخسارة أمام الوحدات بهدفين نظيفين الخميس الماضي.

وعين الفيصلي المدرب السوري محمد عقيل مديرا فنيا للفريق خلفا للعراقي حكيم شاكر الذي قدم استقالته.