جماهير الفيصلي والرمثا تقتسم مدرجات ستاد عمان في نهائي الكأس

عمان-الغد- أنجز اتحاد كرة القدم، الترتيبات التنظيمية كافة للمباراة النهائية لبطولة كأس الأردن-المناصير، والتي تجمع فريقي الفيصلي والرمثا عند 11 من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأمور كافة المتعلقة بالمباراة، وبحضور مندوبي الأندية والجهات الأمنية؛ حيث سيتولى اتحاد الكرة الإشراف على جميع الأمور التنظيمية والإدارية للمباراة، وتم تعيين طلال السويلميين مراقبا للمباراة، ومحمد منكو منسقا عاما، وأحمد الزاغة منسقا إعلاميا.

وتم اعتماد ما نسبته 50 % من سعة المدرجات لجمهور الفيصلي، و50 % لجمهور الرمثا، بواقع 7200 تذكرة لكل ناد على النحو الآتي:

(4400) تذكرة للدرجة الأولى يسار المنصة لجمهور الفيصلي.

(4400) تذكرة للدرجة الأولى يمين المنصة لجمهور الرمثا.

(2500) تذكرة للدرجة الثانية يسار لجمهور الفيصلي.

(2500) تذكرة للدرجة الثانية يمين لجمهور الرمثا.

(300) تذكرة درجة خاصة لكل فريق، على أن تفتح بوابات الملعب عند الساعة الثامنة مساء.

وسيتم بيع التذاكر حتى اليوم فقط، قبل الإفطار من 4 عصرا وحتى 7 مساء، وبعد الإفطار من 9 مساء لغاية 12 منتصف الليل، على النحو الآتي:

تذاكر جماهير الفيصلي، في الأكشاك المخصصة بمدينة الحسين للشباب، بوابة رقم 3.

تذاكر جماهير الرمثا، في الأكشاك المخصصة بمدينة الحسن الرياضية، بوابة رقم (3/5)، بالإضافة لمقر نادي الرمثا.

وحُددت أسعار التذاكر كما يلي:

15 دينارا للدرجة الخاصة.

5 دنانير للدرجة الأولى.

3 دنانير للدرجة الثانية.

كما تقرر إلغاء العمل بالباجات الموسمية الصادرة عن اتحاد الكرة لأعضاء مجلس إدارة الناديين وضيوفهم، والكوادر، والصحفيين، والمصورين، على أن يصدر الاتحاد بطاقات خاصة لهذه المباراة.

وسيكون دخول المنصة الرئيسية لأعضاء مجلس إدارة الناديين وضيوفهم ببطاقات خاصة لهذه المباراة، ولن يسمح باصطحاب الأطفال.

وتقرر تخصيص المدخل رقم (1) لحملة البطاقات الذهبية والفضية، وكوادر الاتحاد والإعلام بمركباتهم، والمدخل (3) لجمهور النادي الفيصلي، والمدخلين (6، 9) لجمهور نادي الرمثا.

كما يسمح لحملة تذاكر الدرجة الخاصة بالدخول من أي بوابة ذكرت أعلاه.