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جماهير الفيصلي يؤازرون الفريق في تدريبه على ملعب “جاوا”

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد-  احتشد عشاق النادي الفيصلي مساء اليوم الأحد في محيط ملعب جاوا لمؤازة اللاعبين وشحذ هممهم قبل المواجهة المرتقبة في الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مواجهة الكويت الكويتي على ستاد عمان الدولي، عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني (يناير) الحالي.


وستُقام المباراة بين الفريقين بدون جمهور بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من النادي الفيصلي للسماح بتواجد جماهيره في هذه المباراة، بعدما فرض “الآسيوي” عقوبة على جماهير “الزعيم”، بإقامة أول مباراة للفيصلي في البطولات الآسيوية بدون جمهور، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته الآسيوية الأخيرة مع الجزيرة، والتي أقيمت على ستاد عمان يوم 15 أيار (مايو) من العام 2018، في إياب نصف نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.

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