جماهير الكلاسيكو تشكو التذاكر المزورة

عمان – الغد – اشتكى عدد من جماهير الوحدات والفيصلي ل”الغد”، حصولهم على تذاكر غير صالحة للدخول لمدرجات ستاد عمان الدولي، لمتابعة قمة نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم عند الساعة السادسة والنصف مساء.

وبين المشجعون أن طريقة بيع التذاكر قبل موعد طويل من موعد المباراة على موقع الاتحاد، يسمح للبعض بتداول التذكرة وبيعها أكثر من مرة، وبأسعار باهظة الثمن، تؤدي إلى حضور عدد أكبر من المتوقع للملعب.

وأكد مشجع أنه حضر من مدينة إربد رفقة أصدقائه الأربعة لتشجيع الفيصلي، إلا أنه تفاجأ من عدم صلاحية جميع التذاكر على بوابة الدخول، ليضطر للعودة إلى إربد دون متابعة المباراة.

وتمنت المشجعون من اتحاد الكرة أن يعيد مسألة بيع التذاكر في الأكشاك المخصصة لها داخل المدن الرياضية، وفي يوم المباراة فقط، لكي يتم الحد من ظاهرة السوق السوداء.

إلى ذلك، تواصل الجماهير التوافد إلى الملعب بأعداد كبيرة قبل ساعة على موعد بدء المباراة، وسط تشديد أمني على مختلف بوابات الملعب من قبل رجال الأمن، وعدم السماح لمن لا يمتلك تذكرة الدخول للمدينة الرياضية.