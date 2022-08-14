جماهير باريس سان جيرمان غاضبة من تصرفات مبابي

تعرض نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لانتقادات قوية على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تصرفه الغريب خلال الفوز على مونبلييه 5-2 في الدوري الفرنسي.

بدا مبابي محبطًا للغاية خلال أحداث مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه، حيث لم أي يظهر أي ابتسامة تقريبًا طوال اللقاء.

أهدر مبابي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 23 من الشوط الأول عندما كان تشير النتيجة للتعادل السلبي، لكنه سجل الهدف الرابع للفريق الباريسي في الدقيقة 69.

وقبل نهاية الشوط الأول، فضّل اللاعب البرتغالي فيتينيا تمرير الكرة لميسي بدلًا من مبابي في إحدى الهجمات المرتدة لباريس سان جيرمان ليتسبب في غضب اللاعب الفرنسي الذي لوح بيديه في الهواء وتوقف عن الركض في تصرف غريب.

أظهر مشجعو باريس سان جيرمان على شبكات التواصل الاجتماعي غضبهم من تصرف مبابي ووصفوا عقليته بالصادمة، وكتب أحدهم: ‘‘هل رأيتم ذلك؟ هجمة مرتدة، فيتينيا يمرر الكرة لميسي، ويتوقف مبابي عن الركض وكأنه لا يريد المشاركة في الهجمة‘‘.

فيما قال آخر: ‘‘نعم، تصرف سيء من مبابي ​​في هذه اللقطة بسبب كل هذا الضجيج والضغط عليه، لا يستطيع الناس التعامل مع الضغط مثل نيمار‘‘.

وكتب مشجع ثالث: ‘‘مبابي توقف عن الركض، إنه لاعب رائع لكن تصرفه صادم‘‘.

وغرد آخر: ‘‘يبلغ من العمر23 عامًا ويتصرف هكذا، لن يصل إلى القمة أبدًا، إذا كنت المدرب، لكنت استبعدته على الفور‘‘.

يعتقد المشجعون الآخرون أن الصفقة الجديدة التي أبرمها باريس سان جيرمان مع مبابي قد حولته إلى وحش، وقال أحدهم: ‘‘لقد حول باريس سان جيرمان مبابي إلى وحش بهذا العقد الذي حصل عليه، أنا متأكد من أن المدرب الجديد سيواجه صعوبة الآن، بمجرد عدم تمرير الكرة إليه سيتوقف عن الركض‘‘.