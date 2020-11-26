جماهير نابولي تجتمع أمام ملعب “سان باولو” لوداع مارادونا

روما – تجمع الآلاف من مشجعي فريق نابولي الإيطالي أمام ملعب (سان باولو) وقاموا بوضع شموع وقمصان وأوشحة وصور لوداع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي الأربعاء في منزله عن عمر ناهز 60 عاما إثر أزمة قلبية.

وبعد قليل من تأكيد خبر وفاة مارادونا، الذي صنع التاريخ مع نابولي في الفترة من 1984 وحتى 1991 بعد حصده لقبين للدوري (1987 و1990) وبطولة الدوري الأوروبي (1989)، خرج مشجعو الفريق الإيطالي للشوارع لتخليد ذكرى أسطورة ورمز النادي.

وعلّق المشجعون لافتات على الملعب وأيضا في “كوارتيري سبانيولي”، مكان تجمع مشجعي الفريق الإيطالي، تحمل شعارات مثل “الملك الخالد” و”دييجو دائما معنا”.

ويعمل حاليا كل من عمدة مدينة نابولي، لويجي دي ماجيستريس، ورئيس النادي، أوريليو دي لاورينتيس، على تغيير إسم الملعب “دييجو أرماندو مارادونا”. (إفي)