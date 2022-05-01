جمرك المدورة يستقبل أكثر من 46 ألف مسافر

ذكر مدير مركز جمرك المدورة عقيد جمارك رامي الروسان، أنّ كوادر المركز استقبلت أكثر من (46) ألف مسافر خلال أيام شهر رمضان المبارك ، وتعاملت مع أكثر من (6723) مركبة و (100) حافلة قادمة من الأراضي المقدسة بكل سهولة ويسر .

وأضاف الروسان أنهُ بتوجيهات من مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم تزويد المركز بكافة الكوادر والأجهزة الحديثة؛ لتسهيل استقبال ودخول المسافرين الأراضي الأردنية على أكمل وجه، مبينًا أن الكوادر العاملة في المركز بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة الأمنية تبذل الجهد الكبير؛ لتذليل كافة الصعوبات والحفاظ على تقديم أفضل الخدمات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

ويشار إلى أنّ مدير عام الجمارك أوعز لجميع مدراء المراكز الحدودية بإتخاذ جميع القرارات والإجراءات المناسبة، وتفعيل خطة الطواريء حسب الأوضاع في المركز الجمركي؛ بهدف التخفيف على المسافرين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية.

مشيرًا الى ان مركز جمرك المدورة من المراكز الحدودية الأردنية الذي يشهد حركة تنقل كبيرة للمسافرين من طلبة ومغتربين ومعتمرين، ويقع ضمن المناطق الجنوبية من المملكة، والتي تتأثر بالمنخفض الخماسيني خلال هذه الأيام، لافتًا المسافرين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير في تلك المنطقة.