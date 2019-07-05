جمعة يظفر بلقب الرالي الوطني ويتصدر الترتيب العام لبطولة الراليات المحلية

أيمن وجيه الخطيب

عمان – ظفر المتسابق خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10 بزمن 41.09 دقيقة ، بلقب الرالي الوطني الثالث الجمعة ، ليتصدر المتسابق خالد جمعة الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات ، برصيد 44 نقطة فيما يتصدر شقيقه عماد بطولة الأردن للملاحيين بنفس الرصيد، وجاء في المركز الثاني سلامة القماز وملاحه فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، بزمن 44.57 دقيقة ، ليرفع القماز رصيده من النقاط ليصبح 40 نقطة يتقاسمها مع المتسابق معروف أبو سمرة، وجاء في المركز الثالث أيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، بزمن 45.25 دقيقة.

تكون الرالي من مرحل سلحوب 1و2 (15.39 كم) والرمان 1و2 ( 15.46) كم وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 150.11 كم، منها 61.07 كم مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.



الطريق للقب

دارت منافسات قوية في الرالي المتسابق العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود وبين خالد جمعة وملاحه عماد جمعة وطارق الطاهر وملاجه موسى جهريان وسلامة القماز وملاحه فيصل القماز واهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وشادي شعبان وإبراهمي علي وزياد مقداد وملاحه حسام الجمزواري وأمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب، واستطاع العُماني الرواحي بعد الجولة الأولى تصدر الترتيب العام ولحق به جمعة في المركز الثاني وحل الطاهر في المركز الثالث.

وتبدلت المراكز في المراحل بين المتسابقين حيث تمكن المتسابق خالد جمعة احراز المركز الأول في المرحلة الثانية سلحوب 2 وتقدم طارق الطاهر إلى المركز الثاني، وانسحب من الرالي العُماني عبد الرواحي في هذه المرحلة، واستطاع يوسف الأسمر التقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة ( الرمان) وحل سلامة القماز في المركز الثالث في ذات المرحلة وتقدم شادي شعبان إلى المركز الرابع وحل ايهاب الشرفا إلى المركز الخامس.

وبقيت الأمور بين مد وجزر بين المتسابقين جمعة والقماز والشرفا والقماز والطاهر وشعبان في مراحل الرالي.

وكانت الكلمة الأخيرة للمتسابق خالد جمعة الذي نال لقب الرالي ليعزز صدارته في الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات.

النتائج النهائية

المركز الأول: خالد جمعه وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، بزمن 54.54 دقيقة.

المركز الثاني : سلامة القماز وملاحه فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، بزمن 1.00.01 دقيقة.

المركز الثالث : أيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، بزمن 1.00.25 دقيقة.

المركز الرابع: شادي شعبان على متن سيارة ايفو 9، بزمن 1.01.33 دقيقة.

المركز الخامس: طارق الطاهر وملاحه موسى على متن سيارة ايفو6، بزمن 1.01.55 دقيقة.

المركز السادس: زياد مقداد وملاحه حازم الجمزاوي على متن سيارة ايفو 7، بزمن 1.04.58 دقيقة.

المركز السابع: يوسف الأسمر وملاحه رمزي قباني على متن سيارة سيارة سوبارو بزمن 1.05.45 دقيقة.

المركز الثامن: أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو 6 ، بزمن 1.05.28 دقيقة.

أبطال الفئات

– كأس المجموعة ن والمركز الأول: خالد جمعة وملاحه عماد جمعة

– كأس المجموعة اس والمركز الثاني: سلامة القماز وملاحه فيصل القماز.

– كأس المركز الثالث: أيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة.

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