“جمعية الإخوان” تؤكد ضرورة تغليب المصلحة الوطنية

عمان– أكدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، مبينة أنها تشعر بالقلق من الدخول بأزمة سيكون الخاسر الأكبر فيها هم ابناؤنا الطلبة بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس، حول اعتصام نقابة المعلمين، أنها تتابع تداعيات الأزمة التي تلوح بالأفق بين نقابة المعلمين، والحكومة على إثر دعوة النقابة للاعتصام اليوم للمطالبة بعلاوة 50 بالمئة على رواتبهم.

واكدت الجماعة الشرف العالي والمكانة المرموقة التي تحتلها مهنة المعلم، وعلى الدور الوطني المرموق الذي يسهم به المعلمون ببناء الأجيال ورفعة الأوطان، الأمر الذي يجعلنا جميعا مدينون لهم ما حيينا.

وأوضحت ان تراجع الحالة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع الأردني عامة ولموظفي الدولة خاصة، أصبح يشكل حالة وظاهرة مقلقة، وعلى الحكومة اتخاذ الحلول الإبداعية التي من شأنها الخروج من هذه الحالة بأسرع وقت ممكن.

ودعت الجماعة في نهاية بيانها الحكومة بالتعامل الحكيم مع هذه الأزمة وعدم الإساءة من أي جهة لفئة المعلمين، مطالبة الجميع بالجلوس على طاولة الحوار الجاد والملتزم لوضع خريطة طريق تضمن الوصول الى حلول مناسبة من شأنها الخروج بسلام من هذه الأزمة.

(بترا)