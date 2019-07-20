جمعية البيئة الأردنية تنفذ حملة بيئية في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – نفذت جمعية البيئة الاردنية بالتعاون مع فرعها في العقبه وهيئة تنشيط السياحة وضمن مبادرتها الجمعية “سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا حملة بيئية في متنزه الاميره سلمى وفي اطراف محافظة العقبة .

وقال مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبدالله ياسين ان الحفاظ على البيئة يعتبر عنصر اساسي كون المحافظة تعتبر نقطة جذب سياحي ، مؤكدا حرص السلطة بكافة كوادرها على تقديم الخدمات العامة للزوار وفق خطة أعدت لهذه الغاية .

واشار ياسين الى اهمية نشر الوعي البيئي بكيفية الحفاظ على البيئة في المتنزهات و الحدائق العامة خصوصا من قبل زوراها ، مبينا أن مدينة العقبة تعد من أنظف المدن على مستوى المملكة ومدن الجوار وان غاية السلطة ومرادها هو جعل العقبة انظف مدينة .

وأكد رئيس الجمعية الزميل الصحفي علي عزبي فريحات ان هذه الحملة تأتي ضمن انشطة وبرامج الجمعية التي تنفذها في مختلف محافظات المملكة لتعزيز رسالتها في تعزيز ثقافة التوعية باهمية الحفاظ على البيئة مشيرا ان الجمعية مستمرة في حملاتها ومبادراتها في المجالات التي تعنى بتعزيز الوعي السياحي البيئي.

واكد فريحات على حرص الجمعية على تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات و المؤسسات والقطاع الشبابي في مدينة العقبة في الحملات التطوعية التي تنفذها بشكل سنوي لتعزيز العمل الجماعي المنظم ونشر الوعي للاجيال المستقبلية القادمة باهمية الحفاظ على البيئة ، مبينا ان الجمعية نظمت معسكر بيئي في العقبة يعتبر الاول من نوعه على مستوى المملكة بالاضافة الى الايام البيئية التطوعية و السياحية في المركز عمان والاطراف .

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وثمن فريحات جهود كافة الجهات الداعمة والمساندة لأنشطة الجمعية من سلطة منطقة العقبة و المفوضية و المراكز الشبابية وشركات الرمال الوردية للزراعة واوربسر للنظافة وقسم المرافق العامة ايمانا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه البيئة والطبيعة والإنسان .

وقال نائب مدير المناطق في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية منسق لجنة فرع جمعية البيئة في العقبة المهندس خالد العضايلة إن تنفيذ مثل هذه الأنشطة والحملات التطوعية البيئية بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية تعزز من إدراك المواطن بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه بيئته مثمنا جهود جمعية البيئة في تعزيز وبث رسالتها في الحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها .

بدورها اشادت رئيسة مركز شابات عجلون سهير القضاه بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية البيئة وحرصها على اشراك الشباب والمشاركين في المعسكرات الشبابية التي تنفذها وزارة الشباب من اجل غرس حب العمل التطوعي لديهم والحفاظ على البيئة نظيفة.

واشتملت فعاليات اليوم التطوعي التي شارك بها المفوضية والشرطة البيئية وعدد من عضاء الهيئة الادارية والكادر الوظيفي في الجمعية وشركة اوربسر للنظافة والرمال الوردية للزراعة وموظفي ادارة المناطق والمشاركين في معسكر وزارة الشباب وعدد من ممثلي وسائل الاعلام على دهان اسوار الحديقة وحملة تقليم الاشجار وتنظيف داخل الحديقة .

وفي نهاية الحملة سلم مفوض المدينة ورئيس الجمعية الشهادات التقديرية لعدد من المشاركين و المساندين تقديرا لجهودهم في انجاح فعاليات الحملة .