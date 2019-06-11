“جمعية الحسين” تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة والثلاثين من طلابها



عمان– احتفلت جمعية الحسين/مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل والتي غايتها الأسمى تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتخريج الدفعة التاسعة والثلاثين من طلابها تحت رعاية سمو الأمير رعد بن زيد وبحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية وشركاء الجمعية، وذلك أول من أمس في مقر الجمعية بحضور الطلاب وذويهم.

وبدأ الحفل بجولة لسمو الأمير رعد بن زيد وسمو الأميرة ماجدة رعد في المعرض المقام في المدرسة؛ حيث اطلعا على أبرز المرافق والأقسام، كما أطلعت المديرة التنفيذية للجمعية آني أبو حنا سموهما على أبرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال العام الماضي.

وأعربت أبو حنا، خلال كلمتها التي ألقتها في حفل التخريج، عن فخرها بالطلاب الذين تسعى الجمعية إلى تأهيلهم وتمكينهم في المجالات جميعها، فضلا عن إعدادهم للانخراط في المجتمع عقب تخرجهم من المدرسة.

وتوجهت بالشكر إلى جميع الشركاء والداعمين، قائلة: “لولا جهود شركائنا وداعمينا ما تمكنا حتى الآن من تحقيق أهدافنا المتمثلة في إعداد جيل قادر على الانخراط في المجتمع من خلال عدد من البرامج التي توفرها الجمعية والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن لتقدم تجربة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بدءا من العلاج الوظيفي والطبيعي والتغذوي والإشاد النفسي والمدرسة فضلا عن الأجهزة والمعدات الطبية، ما يجعل الجمعية من أول وأفضل المؤسسات في هذا المجال”.

وأضافت قائلة: “تعمل الجمعية على تقديم خدماتها للأردنيين وغير الأردنيين؛ حيث تسعى بصورة مستمرة إلى توسيع نطاق المستفيدين من خدماتها، ولكن هناك حاجة ماسة وملحة لتعاون جميع الأطراف في هذا المجال، لذا فإن دعم الجمعية بصورة مستمرة يمثل عاملا مهما كي تتمكن من متابعة رسالتها”.