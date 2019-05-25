“جمعية الحسين” تقدم خدمات تأهيلية مجانية



عمان- نظمت جمعية الحسين/مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل يوما طبيا مجانيا تحت عنوان “متعة العطاء غير المشروط” لتقديم خدمات تأهيلية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت الموافق 18 أيار (مايو) الحالي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر في مقر الجمعية.

وتضمنت الأنشطة التي شهدها هذا اليوم تقييما تأهيليا لتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن قبل إلحاقهم ببرامج التأهيل المختلفة التي تقدمها الجمعية، وتشمل العلاج الطبيعي والوظيفي وقدرات الذكاء والعلاج المائي والنطقي والتربية الخاصة وصعوبات التعلم وغيرها من البرامج.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام الجمعية بمسؤوليتها الاجتماعية؛ حيث حرصت على تسخير أحدث برامج وآليات العلاج الطبيعي الذي تلقته لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسهم في نهاية المطاف في تحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.

وأعربت المديرة التنفيذية لجمعية الحسين آني أبو حنا عن أهمية عقد مثل هذه الأنشطة التي تدل بوضوح على اتساق الجمعية مع مسؤوليتها الاجتماعية والتي تقدم من خلالها نموذجا للمؤسسات والمنظمات الأردنية لتعزيز انخراطها في الأنشطة المجتمعية التي من شأنها أن ترتقي بالمجتمع في جميع المجالات.

وشمل برنامج الأنشطة لهذا اليوم تقييما تأهيليا للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والإرشاد النفسي ووالعلاج الوظيفي والصحة العامة والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من محدودية مواردها، تقدم جمعية الحسين خدمات تأهيلية شاملة لما يزيد على 4000 مستفيد في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين في المخيمات، ما أسهم بصورة كبيرة في تعزيز مكانة الجمعية على المستويين الإقليمي والمحلي كواحد من أهم المراكز المعتمدة في هذا المجال.