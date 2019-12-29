جمعية الحسين تنظم مؤتمرها السنوي الخامس



عمان – تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد وحضور سمو الأميرة ماجدة رعد، عقدت جمعية الحسين بعمان أمس اجتماعها الدوري السنوي بعنوان: “الصحة النفسية والتأهيل” بالتعاون مع الشركاء المحليين والمنظمات الدولية التي تشبك معها جمعية الحسين. ووقع الاختيار هذا العام على موضوع مهم جدا يتعلق بمفهوم الصحة النفسية وارتباطه ببرامج التأهيل الأخرى كجزء مهم من برامج الوقاية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وللمجتمع بشكل عام.

وبالمناسبة القى صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد كلمة رحب بها بالحضور وركز خلالها على أهمية تطوير منظومة الخدمات الصحية بما فيها برامج الصحة النفسية. وطالب بالتعرف على مدى فعالية برامج الصحة النفسية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمل سموه ان يحقق المؤتمر الغاية التي عقد من اجلها بإبراز التعاون بين كافة القطاعات تجاه برامج الصحة النفسية بالأردن.

وهدف المؤتمر الى التأكيد على أهمية برامج الصحة النفسية لكافة فئات المجتمع وأيضا للمقيمين عل ارض اردننا الحبيب. كما وهدف الى نشر الوعي حول أهمية برامج الصحة النفسية والتخلص من الأفكار السلبية حول الامراض والاضطرابات النفسية بالاضافة الى التعرف على واقع حال الخدمات المرتبطة بالصحة النفسية المقدمة بالأردن. وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية السيدة اني أبو حنا ان عقد هذا المؤتمر المهم يعتبر جزءا من أنشطة المشاريع التنموية والانسانية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع منظمة cbm ومنظمةHelp الالمانيتين. وأكدت على اهمية تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة النفسية سعيا لتحقيق التكاملية والشمولية. كما وبينت أبوحنا الحاجة الماسة لبرامج الصحة النفسية بالأردن وباذات للأشخاص ذوي الإعاقة واسرهم ومن يتعامل معهم . وأضافت انه وعلى مدار يومي الاحد والاثنين سيتم عقد ورشات عمل متخصصة داخل مبنى الجمعية من قبل خبراء بمجال الصحة النفسية تتناول العديد من المواضيع التي تهم كل العاملين ببرامج الصحة النفسية.