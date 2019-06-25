“جمعية الحسين” و”الجامعة الهاشمية” تطلقان برنامج الدبلوم المهني التدريبي في التأهيل المجتمعي

عمان– أبرمت جمعية الحسين/ مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، اتفاقية شراكة مع الجامعة الهاشمية لاستحداث برنامج الدبلوم المهني التدريبي في التأهيل المجتمعي- CBR الذي يعد الأول من نوعه في الأردن والإقليم.

وتأتي هذه الاتفاقية اتساقا مع رؤية جمعية الحسين بالوصول إلى مجتمع دامج على جميع الأصعدة ومن خلال إشراك جميع الفاعلين في هذا المجال.

ووقع الاتفاقية عن جميعة الحسين سمو الأميرة ماجدة رعد رئيسة الجمعية وعن الجامعة الهاشمية عطوفة الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة، وذلك في مقر الجمعية.

ومن المزمع وضع البرنامج موضع التنفيذ مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020؛ حيث سيدرج برنامج الدبلوم المهني التدريبي في التأهيل المجتمعي (CBR) ضمن البرامج الأكاديمية والمهنية داخل الجامعة الهاشمية بالتنسيق مع جمعية الحسين.

ومن الجدير بالذكر أن استحداث هذا البرنامج تم استنادا إلى المعايير العالمية، وبالأخص معايير منظمة الصحة العالمية؛ حيث سيسهم البرنامج في خلق مجموعة متكاملة من الأشخاص المؤهلين في مجال التأهيل المجتمعي لتلبية الاحتياجات الكبيرة لخدمات إعادة التأهيل، بالأخص لتخصصات العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والحاجة إلى الحصول على درجة أكاديمية شاملة في (CBR)، وخلق فرص وظيفية جديدة وحسب حاجة السوق محليا وإقليميا.