ثقافة

جمعية الدار للثقافة والفنون بإربد تنظم معرضا بعنوان “العالم يرسم”

منذ 51 دقيقة

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إربد- نظمت جمعية الدار للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد، أول من أمس، وعبر تطبيق “زووم”، معرضا للفن التشكيلي بعنوان “العالم يرسم”، وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي.
وقال رئيس جمعية الدار للثقافة والفنون الفنان التشكيلي محمد الهزايمة “إن المعرض نظم بمشاركة 24 دولة عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلوس الملكي؛ حيث شارك فيه 89 فنانا من دول عربية وأجنبية”.
وبين الهزايمة أن فكرة المعرض جاءت لجمع أكبر عدد ممكن من الفنانين التشكيليين من شتى أنحاء العالم لعرض أعمالهم عبر شبكة الإنترنت ليتسنى للناس مشاهدتها خلال أزمة وجائحة “كورونا” من داخل بيوتهم.
واشتمل المعرض على لوحات فنية منوعة ضمت مدارس عدة منها الواقعية، الكلاسيكية، السريالية، التجريدية والتكعيبية، وتم عرض مجموعة من اللوحات التي مثلت الطبيعة والأماكن الدينية والمقدسة ولوحات تراثية من التراث الأردني.-(بترا)

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