جمعية الريادة والإبداع تُثمن إلغاء المنصة الجمركية للتجارة الالكترونية

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عمان 29 آب (بترا) – ثمنت جمعية الريادة والإبداع الأردنية (جِيا) القرار الحكومي الأخير بإعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك التي تم إنشاؤها أخيرا بغية تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص التجارة الإلكترونية.

واكدت الجمعية في بيان بأن اتفاقاً تم مع وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة بالإضافة إلى وزارة المالية و ممثلين عن شركات الشحن المحلية بحضور دائرة الجمارك العامة يقضي بان تقوم شركات الشحن المحلية بتنظيم عملية الطرود الناجمة عن التجارة الالكترونية كما كان يعمل به سابقا قُبيل إصدار القرارات الحكومية اخيرا مما يجعل آلية استقبال هذه الطرود سهلة كما كان سابقاً.

وقالت انها مُستعدة دائماً لتسخير الإبداع و الريادة في تطوير الخدمات الحكومية ما دامت الحكومة تعمل يداً بيد مع القطاع الخاص و منها قطاع الشركات الريادة مشيرة الى ان هذا الاتفاق يعتبر خطوة تصحيحية بما يتعلق بموضوع التجارة الالكترونية.

و كانت الجمعية قدمت عدة مُقترحات إلى الحكومة اخيرا والتي من شأنها تصحيح مسار التجارة و الصناعة المحلية ومن ضمنها دعوتها للانخراط في مبادرة وطنية تُمكّن التجارة و الصناعة التقليدية بالتحول إلكترونياً لزيادة التنافسية و مواكبة التطور الحاص عالمياً على هذه القطاعات.

وشددت الجمعية والتي تُمثل أكبر تحالف للشركات الريادة في الأردن بأن الحوار المبني على الشفافية و الانفتاحية هو السبيل الوحيد للتقدم و التطور داعياً الحكومة إلى تفادي القرارت الانفرادية و غير المبنية على البيانات.

–(بترا)