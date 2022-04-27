جمعية الصداقة الأردنية الكورية تقيم مأدبة إفطار

عمان – الغد – أقامت جمعية الصداقة الأردنية الكورية مأدبة إفطار يوم الثلاثاء الماضي في مطعم رينشاي في العاصمة عمان علي شرف سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة لي جي وان.

وشمل الحضور يالاضافة الي السفيراعضاء الجمعية واصدقائهم والدكتورة علياء بوران واعضاء من السفارة الكورية ومديرة مكتب كوترا في الاردن

ورحب السيد رمزي خوري رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور وشكرهم على حضور هذا الإفطار الكريم، وهنأ اخوانه بهذه المناسبة الجليلة وهنأهم بقرب عيد الفطر سعيد في المستقبل

وتحدث السيد خوري عن زيارته لجمهورية كوريا الت جاءت بدعوة من الحكومة الكورية وماشاهده من تقدم وتطور في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد خوري حرص الأردن على الاستفادة من التجربة الاقتصادية الكورية، وأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على توسيع آفاق التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين. مشيدًا بذات الوقت بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيزها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وشدد السيد خوري علي اهمية تسيير رحلات طيران مباشرة بين سئول وعمان لزيادة التعاون الاقتصتادي والسياحي بين البلدين.

ومن ناحيته اكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة لي جي وان عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وقال ان الاردن وكوريا الجنوبية يحتفلان هذا العام بمرور60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حقق البلدان خلالها تقدما كبيرا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية.

تصادف هذا العام 2022 الذكرى الستون للعلاقات الدبوماسية بين الأردن وكوريا … وبهذه المناسبة سوف تقيم السفارة عدة فعاليات لتعزيز هذه المناسبة ومنها معرض خاص بعنوان “كسر الحدود” في هنجر رأس العين من الفترة من 15وحتى 29 مايو 2022.

وشمل الحضور يالاضافة الي السفيراعضاء الجمعية واصدقائهم والدكتورة علياء بوران واعضاء من السفارة الكورية ومديرة مكتب كوترا في الاردن

ورحب السيد رمزي خوري رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور وشكرهم على حضور هذا الإفطار الكريم، وهنأ اخوانه بهذه المناسبة الجليلة وهنأهم بقرب عيد الفطر سعيد في المستقبل

وتحدث السيد خوري عن زيارته لجمهورية كوريا الت جاءت بدعوة من الحكومة الكورية وماشاهده من تقدم وتطور في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد خوري حرص الأردن على الاستفادة من التجربة الاقتصادية الكورية، وأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على توسيع آفاق التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين. مشيدًا بذات الوقت بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيزها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وشدد السيد خوري علي اهمية تسيير رحلات طيران مباشرة بين سئول وعمان لزيادة التعاون الاقتصتادي والسياحي بين البلدين.

ومن ناحيته اكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة لي جي وان عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وقال ان الاردن وكوريا الجنوبية يحتفلان هذا العام بمرور60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حقق البلدان خلالها تقدما كبيرا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية.

تصادف هذا العام 2022 الذكرى الستون للعلاقات الدبوماسية بين الأردن وكوريا … وبهذه المناسبة سوف تقيم السفارة عدة فعاليات لتعزيز هذه المناسبة ومنها معرض خاص بعنوان “كسر الحدود” في هنجر رأس العين من الفترة من 15وحتى 29 مايو 2022.