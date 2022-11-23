جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات 20 بالمئة

أفاد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، بأن الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة، انخفضت بنحو 20 بالمئة منذ منتصف الشهر الحالي.

وأرجع في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، السبب في هذا الانخفاض إلى توجه السياحة نحو بطولة كأس العالم في قطر.

وبين أن الطلب على الدولار الأميركي والدينار الأردني ضمن مستوياته الاعتيادية، داعيا إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية.-(بترا)