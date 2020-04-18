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جمعية الفنادق تدعو المنشآت الفندقية لاستقبال الأردنيين القادمين بسعر الكلفة

منذ ساعتين

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عمان – دعا رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، جميع الفنادق الى استمرارية الوقوف مع مؤسسات الدولة وتقديم الدعم للوطن بهذه المرحلة، من خلال البدء بتجهيز الغرف الفندقية واستقبال الأردنيين القادمين من الخارج بسعر الكلفة لديمومة بقاء المنشآت عاملة.
وقال الهندي في بيان صحفي اليوم السبت، ” بجهود قيادتنا الحكيمة، ووعي المواطن الأردني، ووقوف جميع المؤسسات والقطاعات مع بعضها البعض، سيتجاوز الأردن هذه الأزمة”، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية حرصت الجمعية على الوقوف مع الوطن والمواطن وتقديم الدعم اللازم وذلك بالتوازي مع مساندة القطاع الفندقي وحمايته ودعمه وتخفيف الآثار والخسائر التي لحقت به.
وأوضح، أن المنشآت الفندقية وبالأخص فنادق البحر الميت، قامت بتسخير جميع إمكاناتها ووضعها تحت تصرف الدولة لإيواء واستقبال الاردنيين القادمين للمملكة الخاضعين للحجر، وكذلك وقف استقبال النزلاء الآخرين وانهاء تواجدهم، وإلغاء جميع الحجوزات التي كانت قائمة، تلبية لنداء الوطن ولتوفير أعلى درجات الرعاية الفندقية للقادمين الاردنيين.
بترا

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