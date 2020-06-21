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جمعية الفنادق تصدر كتيبا لسير عمليات الفنادق بعد كورونا

منذ 3 ساعات

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عمان- أصدرت جمعية الفنادق الأردنية كتيب بروتوكولات خاص بسير عمليات الفنادق في المملكة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المدير العام لجمعية الفنادق الأردنية فاتشي يرجتيان في بيان، اليوم الأحد، أهمية هذه البروتوكولات في ضمان سلامة زوار الفنادق في المملكة ومساعدة القطاع على التعافي.
وأكد ان الكتيب جاء لإيجاد حل مناسب لتخطي الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الضيافة جراء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التركيز على الحفاظ على أمان وسلامة زوار الفنادق، مما ينعكس إيجابا على الترويج للسياحة الداخلية وتشجيعها.
وبين أن البروتوكولات تستند إلى إرشادات صادرة عن وزارات الصحة والسياحة والآثار والبيئة، بالإضافة إلى الممارسات المثلى المتبعة من قبل منظمة السياحة العالمية، وشركات إدارة الفنادق العالمية.
وأشار يرجتيان إلى أن البروتوكولات توفر إرشادات وإجراءات تفصيلية لممارسات النظافة، ومعايير الخدمات والعمليات المتضمنة التنظيف والصرف الصحي، والتشغيل الآمن للمرافق، بالإضافة إلى إدارة المخلفات وإدارة المناطق العامة.
وأوضح أن هذه البروتوكولات تشمل أيضأ معايير إنتاج وخدمة الطعام والشراب، وخدمات الضيافة، واستلام البضائع من الباعة، وجوانب عديدة أخرى.
ولفت يرجتيان الى أن جمعية الفنادق الأردنية ستعقد دورات تدريبية لجميع الفنادق الأعضاء، بهدف ضمان اتباع البروتوكولات وتنفيذها على أعلى المعايير.
بترا

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