“جمعية اللد” تخرج الفوج التاسع من مشغل الخياطة

عمان – الغد – اقامت جمعية اللد الخيرية حفل تخريج الفوج التاسع لمشغل الخياطه يوم السبت 7/3/2020 تحت رعاية محمود الترتير رئيس الهئيه الادارية ورجل الاعمال هشام البيك، وبمشاركة ورئيسه اللجنه النسائيه ديانا السمهوري، والمدربه وفاء العقرباوي والمدربه عبير حسن في مبنى الجمعية التى اخذت على عاتقها دور الناشط المسؤول في تحسين شؤون المراه مدنيا واجتماعيا ومعنويا لتمكين المراه للعمل في السوق المحلي.

وركز الترتير على تنمية المراه النشمية، مشيرا إلى ان الدستور الاردني كفل حق المراه بالعمل والتعليم لتشارك الرجل في مسيرة البناء والازدهار في المجتمع الاردني الواحد.

وخلال الحفل قدم هشام ماكنه خياطه تبرع بها عن روح والدته لاحدى الخريجات.

وفي ختام الحفل سلمت رئيسة اللجنه النسائية ديانا السمهوري الشهادات على الخريجات.