جمعية المبدعين تقيم فعاليات اليوم السلطي المفتوح في الفحيص

أقامت جمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة ودارة حمزة للفنون والتراث وجمعية بيت التراث والفنون فعاليات اليوم السلطي المفتوح برعاية جلال أبو طالب مدير ثقافة البلقاء السابق ورئيس جمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون بحضور رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش وعدد كبير من الفنانين والهيئات الثقافية وجمعية المصورين الأردنيين ممثلا عنهم المصور فؤاد حتر و المهتمين بالشأن الثقافي وممثلين عن جهات رسمية في لوائي الفحيص وماحص وعدد من أهالي اللوائين الذين قدموا احتفاء واحتفالا بهذه المناسبة.

بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية رانية أبو قريق، بافتتاح المعارض الفنية من قبل راع الحفل والتي تضمنت عددا من اللوحات الفنية للفنانين من الأردن وخارجه كما تم افتتاح معرض الصور للمصور الفنان زهراب مصور جلالة الراحل الملك الحسين بن طلال رحمه الله وكان المعرض يتضمن مقتنيات وصور لجلالة الراحل وتخلل الحفل محاضرة وطنية عن تاريخ الأردن ومدنه قدمها المؤرخ والكاتب الدكتور خالد العمايرة تحدث بها عن تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وعن الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض وقدم شرحا مفصلا عن المدن وتحدث عن لوائي الفحيص وماحص، وأهميتهما ودورهما عبر مر العصور والأزمان ومن ثم قدم الشعراء شعرهم الوطني الذي تغنى بالوطن وهم شاعر الوطن جمال الدويري والشاعرة الفنانة فرح مهيار والشاعرة معالي بشارات القادمة من فلسطين لتشارك الحفل، وكان للزي الشعبي دورا حيث قدمت الأنسة مرح المصري شرحا موجزا عن الخلقة السلطية؛ كما قدم الفنان سائد حتر وصلة غنائية فلكلورية ترائية شملت ألوان الغناء الأردني التراثي والفلكلوري يرافقه ضابط الإيقاع عبدالله حتر.

وقدم راع الحفل شكره للحضور لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح الحفل

والمشاركين من

الفنانين التشكيليين وهم

أوميد عبيد

فؤاد حتر

زياد مهيار

فرح مهيار

أديب عطوان

جمال صويص

رولا حمدي

والمشرف العام للحفل الفنان خلدون أبو طالب وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة

الذين تضافرت جهودهم بتشاركية لتنظيم الحفل وإخراجه بالصورة التي تليق بالمناسبة والحضور

واختتمت فعاليات اليوم المفتوح بالسلام الملكي.