“جمعية المستشفيات” تطالب بمنح التأشيرات للجنسيات المقيدة

محمد أبو الغنم

عمان– طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، د.فوزي الحموري، الحكومة، بضرورة منح التأشيرات للجنسيات المقيدة.

وكشف الحموري، لـ”الغد”، عن تراجع دخل السياحة العلاجية بنسبة 70 % منذ تطبيق القرار الحكومي بمنع التأشيرات لرعايا تلك الدول.

وأكد أن فتح باب التأشيرات أمام الجنسيات المقيدة سيزيد بنسب كبيرة من حجم دخل المملكة من السياحة العلاجية.

وقال الحموري “إن الحكومة، منذ 2016، قررت منع إعطاء التأشيرات للجنسيات المقيدة لدخول المملكة لغايات السياحة العلاجية؛ حيث أعلنت الحكومة عن مجموعة دول مثل ليبيا واليمن والسودان، بالإضافة إلى غالبية دول أفريقيا وسورية وغزة والعراق، وهذا انعكس على تراجع دخل المملكة من السياحة العلاجية”.

وبين الحموري أن الجمعية طالبت رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي جمعها به في بداية الشهر، بضرورة فتح باب التأشيرات أمام الجنسيات الموحدة للنظر في هذا الشأن؛ حيث جرى اجتماع مع الجهات المعنية كافة مثل وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحية والأجهزة الأمنية، لكن حتى اليوم لم يحدث أي تغيير

على هذا القرار.

وقدمت جمعية المستشفيات الخاصة، خلال الاجتماع مع الحكومة، اقتراحات عدة لإعادة السماح للجنسيات بدخول المملكة لتلقي العلاج، لكن الجمعية لم تصل إلى نتيجة.

وبين أن الجنسيات المقيدة كانت تنشط القطاع الاقتصادي بشكل عام، مبينا عودة ارتفاع حجم دخل السياحة العلاجية عند إعطاء الجنسيات المقيدة تأشيرات دخول إلى المملكة.

وأوضح الحموري أن المملكة من أهم دول المنطقة والعالم من حيث التطور الموجود والمشهود في القطاع الصحي والتميز الواضح في السياحة العلاجية في مجالاته كافة، لافتا إلى أن المملكة وجهة لدول العالم كافة في قطاع السياحة العلاجية.

وحصل الأردن على جائزة التميز في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في السياحة العلاجية.

يذكر أن عدد المستشفيات الخاصة في المملكة يبلغ 70 مستشفى أو ما نسبته نحو 60 % من عدد المستشفيات في المملكة، وبحجم استثمار يصل إلى 3 مليارات دينار.