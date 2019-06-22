جمعية المصدرين تبحث فرص تصديرية بمعرض نيويورك الغذائي

عمان- الغد- تنظم جمعية المصدرين الاردنيين مشاركة شركات محلية متخصصة بصناعة الغذاء بالمعرض الدولي الفانسي فوود الذي تنطلق فعالياته اليوم في مدينة نيويورك.

وقال رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح في بيان صحافي اليوم إن المشاركة الاردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة ايام تعتبر التاسعة حيث يعتبر أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في أمريكا الشمالُية ويستقطب عارضين وزائرين من شتى دول العالم.

وأوضح أن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لدعم وتمكين الصناعة من دخول اسواق جديدة مبينا ان المشاركة بالمعرض تعد اهم الوسائل لتسويق وترويج المنتجات الوطنية.

وبين ابو وشاح أن الجناح الاردني في فعاليات المعرض يضم مشاركة 7 شركات تعمل في مجال الحلويات العربية والقهوة والتمور والبهارات والزعتر فيما تم تخصيص مساحة ضمن الجناح لترويج وتسويق منتجات البحر الميت.

وأكد رئيس الجمعية أن السوق الامريكية تعتبر من الاسواق الواعد امام الصادرات الوطنية حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.

وحث ابو وشاح الشركات الاردنية الى تعزيز الاستفادة من المشاركة بالمعرض من خلال التشبيك والسعي الى عقد الصفقات التجارية اضافة الى الاطلاع على احدث التطورات في مجال تصنيع الغذاء.

ويذكر ان الاردن يرتبط مع الولايات المتحـدة الأمريكية باتفاقية للتجارة الحرة وقعت في عام 2000 بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وارتفعت الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الماضي بنسبة 10.4 % لتصل الى 1.228 مليار دينار مقابل 1.112 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 وبحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وبين ابو وشاح ان الصادرات الاردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

واشار ابو وشاح الى ان الجمعية التي تأسست عام 1988 ستنفذ نشاطات اخرى خلال الفترة المقبلة من العام الحالي تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية الوطنية بالعديد من اسواق التصدير ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

وأكد اهمية دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها أنجح السبل لترويج صادرات الدول وتحافظ على الزخم الذي اكتسبته الشركات الوطنية في الأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.