جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بمعرض الخليج الغذائي

تنظم جمعية المصدرين الأردنيين، مشاركة شركات محلية متخصصة بالصناعات الغذائية، في معرض الخليج الغذائي (جلفود 2022) المتخصص في مجال الاغذية وتكنولوجيا الغذاء.

ويعد معرض (جلفود 2022 )،الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي يوم الاحد المقبل ويستمر خمسة أيام، بمشاركة 185 دولة و4 الآف شركة عارضة، أهم فعالية تجارية سنوية متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وحسب رئيس الجمعية أحمد عدنان الخضري يشارك بالجناح الاردني الذي يقام بالمعرض على مساحة 800 متر وسيفتتحه سفير المملكة لدى دولة الامارات العربية المتحدة نصار الحباشنة، 36 شركة اردنية متخصصة بصناعة منتجات الغذاء.

واشار الخضري في بيان اليوم الاربعاء، ان الشركات الاردنية المشاركة متخصصة بقطاعات اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان والمعكرونة والمعجنات والزيوت النباتية والقهوة والعصائر والأغدية الجاهزة المبردة والمجمدة والايس كريم والأغذية المعلبة.

واشار الخضري الى ان المعرض يشهد تواجد منتجات جديدة بقطاع الأغذية والمشروبات وعقد شراكات قوية بين المصنعين والموزعين وإطلاق الحوارات المهمة حول ضمان توفير إمدادات عالمية قوية وسلسة من المواد الغذائية في ضوء الظروف العالمية الجديدة.

من جهته دعا مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض إلى استغلال فرصة تواجدها في (جلفود 2022)، للترويج لمنتجاتها والاستفادة من المشاركة العالمية الواسعة لأسقطاب موردين وموزعين جدد لمنتجاتها، مؤكدا ان صناعة الغذاء الاردنية تملك فرصة قوية للمنافسة نظرا لجودتها العالية.

ولفت ابو رحمة الى ان الجمعية تهدف من تنظيم المشاركة الاردنية بالمعرض للمرة 18 على التوالي الى تمكين الصادرات والترويج لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.

وشدد ابو رحمة على ضرورة تكثيف الجهود ودعم مشاركة الشركات الصناعية الأردنية من مختلف القطاعات بالمعارض الخارجية لتعويض فترة الانقطاع التي فرضتها تبعات جائحة فيروس كورونا إلى جانب المساعدة على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية أمام المنتجات الأردنية.

وأوضح أن جمعية المصدرين، ستواصل تنظيم مشاركات للشركات الصناعية بالمعارض الخارجية انطلاقا من دورها في دعم المصدرين وتوفير الفرص لهم للترويج لمنتجاتها وتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية وبخاصة في الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية.

وأكد ابو رحمة ان المشاركة المعارض الخارجية تشكل فرصة هامة لترويج المنتجات الاردنية وفتح اسواق جديدة امامها داعيا الى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات الاقتصادية المختلفة لإظهار صورة الاردن المشرقة والانجازات الكبيرة التي حققتها الصناعة الوطنية.

يشار الى ان الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل