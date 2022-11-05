جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بمعرض الخليج الصناعي

تنظم جمعية المصدرين الاردنيين وبدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشاركة 18 شركة صناعية محلية من عدة قطاعات صناعية في معرض الخليج الصناعي الذي يفتتح في دبي يوم الثلاثاء المقبل.

وتعمل الشركات الاردنية المشاركة بمجالات الحلويات العربية والتمور والشوكولاتة والشيبس والمكسرات ومنتجات البحر الميت والمواد الخام التي تدخل في صناعة الشوكولاتة وأخرى مصنعة للورق والكرتون والبلاستيك والماكينات الصناعية.

ويضم معرض الخليج الصناعي الذي يستمر ثلاثة أيام، معارض أخرى للعلامات التجارية الخاصة والحلويات والوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية والاضافات والبهارات والتوابل والمواد الخام للتصنيع.

وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، في بيان اليوم السبت، أن المعرض يشكل فرصة قوية للشركات الصناعية الاردنية لترويج منتجاتها، وعمل شراكات تجارية، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة صناعيا، لا سيما بقطاع الصناعات الغذائية الذي بات محط اهتمام عالمي.

واوضح أن الجمعية تسعى من خلال تنظيم المشاركة الاردنية بالمعرض الى تمكين الشركات الأردنية للاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الوطنية.

وأشار الى اهمية توسع برامج دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها تعتبر منصات تجارية دولية وأنجع الطرق للترويج للصناعة الاردنية ودخولها أسواق جديدة والمحافظة على الزخم الذي اكتسبته الشركات المحلية بالأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.

وأكد الخضري أن تحفيز الصادرات الصناعية الاردنية يعتبر من أهم الممكنات لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد من خلال زيادة الانتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي، بما يسهم بتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية.

بدوره، اشار مدير عام جمعية المصدرين حليم ابو رحمة، إلى أن مساحة الجناح الاردني بالمعرض تصل إلى 526 مترا مربعا، فيما قدم مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الدعم لبعض الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها شروط الحصول على دعمه.

وبين ابو رحمه أن الجمعية وضمن أهدافها ستستمر في تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات الصناعية لإيجاد اسواق جديدة لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة.