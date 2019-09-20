جمعية المصدرين: مشاركات أردنية بمعارض متخصصة في دبي

عمان- الغد- تنظم جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون وبدعم من هيئة الاستثمار المشاركة الاردنية مشاركات في ثلاثة معارض منفصلة متخصصة بالصناعات الغذائية والعلامات التجارية الخاصة والتراخيص والتعبئة والتغليف التي تقام في دبي خلال الفترة من 29 –31 من شهر تشرين اول المقبل.

وقال رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح إن تنظيم المشاركة الاردنية في المعارض الثلاثة وهي :”الخليج الصناعي والحلويات والوجبات الخفيفة والعلامات التجارية الخاصة والتراخيص” تأتي في اطار حرص الجمعية على الترويج للصناعة الوطنية وفتح اسواق تصديرية جديدة امامها.

واكد ابو وشاح أن المشاركة بالمعارض الخارجية تشكل فرصة هامة امام الشركات الاردنية للاطلاع على اخر التطورات في مجال التصنيع اضافة الى بناء جسور جديدة من التعاون مع رجال الاعمال من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون والسعي الى عقد الصفقات التجارية.

وبحسب ابو وشاح تبلغ مساحة الجناح الاردني المشارك في معرض الخليج الصناعي الذي تشارك به الجمعية للمرة السادسة على التوالي حوالي 138 مترا مربعا لشركات تعمل في مجال التعبئة والتغليف والاضافات الصناعية الغذائية.

وتبلع مساحة الجناح المشارك في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة والذي تشارك به الجمعية للمرة الثامنة على التوالي نحو 126 مترا مربعا لشركات تعمل في مجال الحلويات العربية والتمور والشوكولاته.

فيما تبلغ مساحة الجناح الاردني في معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص الذي يقام لاول مرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قرابة 60 مترا مربعا.

وبين ابو وشاح ان معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص يندرج تحت مظلة معرض “جلف فود” الذي يقام سنويا في دبي ، ولكن سيتجاوز حدود قطاع الاغذية ليشمل ايضا قطاع صناعات مستحضرات التجميل ومستلزمات التنظيف ومنتجات التعقيم الشخصية والعناية بالاطفال والتعبئة والتغليف وغيرها.

واكد أن جمعية المصدرين ستستمر بتقديم الخدمات للصناعيين الأردنيين من مختلف القطاعات لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم وفرص تجارية في الأسواق التصديرية ما سيكون له الأثر المباشر في توفير فرص العمل ودعم الميزان التجاري للمملكة.

ولفت ابو وشاح الى أهمية الاستمرار في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها أنجح السبل لترويج صادرات الدول وتحافظ على الزخم الذي اكتسبته الشركات الوطنية في الأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.

وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

بدوره، اكد امين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة حرص الهيئة على دعم الشركات الصناعية والخدمية في المشاركة بالمعارض الخارجية للمساهمة وتسويقها وفتح اسواق جديدة لها بما ينعكس على زيادة صادرات المملكة.

وبين حرتوقة أن المعارض الخارجية تعد منصة تجارية هامة للاطلاع على اخر التطورات في مجال التصنيع اضافة الى تمكين اصحاب الشركات التعرف والتشبيك مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وقال حرتوقة إن مديرية الصادرات والمعارض التابعة للهيئة تقوم بدور حيوي في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية.