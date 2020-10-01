جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية تعقد مؤتمرها التاسع عشر

عمان- الغد-تحت رعاية معالي وزير الثقافة و رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز العبد الحق الزبون تعقد جمعية المكتبات و المعلومات الأردنية المؤتمر التاسع عشر للمكتبيين الأردنيين

تعقد جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية مؤتمرها التاسع عشر للمكتبيين الأردنيين في الفترة ما بين 4 و 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بالتعاون مع وزارة الثقافة و الجامعة الهاشمية و ذلك إحتفالا بلواء الرصيفة، لواء الثقافة، لهذا العام. و بسبب جائحة كورونا فقد تقرر عقد المؤتمر بإستخدام تكنولوجيا الإئتمار عن بعد و على مدى يومين. و قال الدكتور نجيب الشربجي رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية إن المؤتمر سوف يناقش من خلال أربع جلسات علمية قضايا خاصة بتعليم علم المكتبات و المعلومات في الجامعات الأردنية حيث تتضمن الجلسات العلمية 12 ورقة من الأردن و سلطنة عمان و جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و الجمهورية العربية السورية. و عند الدعوة للمؤتمر فقد حددت اللجنة العلمية للمؤتمر عدد من المحاور التي إستكتبت الجمعية عددا من المتخصصين لبحثها. و قد تضمنت تلك المحاور المناهج و الخطط والبرامج الدراسية والمقررات التي تقوم على تدريسها الجامعات الأردنية و العربية وأساليب التعليم التدريس و المؤسسات القائمة على ذلك و التعليم المستمر للعامين في المكتبات و مراكز المعلومات و مدى موائمة هذا التعليم لحاجات سوق العمل في ضوء الدور المتغير للعاملين في مجال المكتبات والمعلومات و متطلبات سوق العمل واحتياجات المستقبل و دور جمعيات المكتبات الوطنية في ذلك. كل ذلك يأتي في إطار تبادل الخبرات و دراسات الحالة بين المشاركين. و في ظل جائحة كورونا فقد أولى المؤتمر موضوع تعليم علم المكتبات و المعلومات في ظل الحجر الصحي إهتماما خاصة للتعرف على التجارب و الدروس و العبر و الرؤى المستقبلية في هذا المجال في العالم العربي.

يترأس الجلسات العلمية أساتذة متخصصون في الجامعات الأردنية الأربع التي تقوم على تدريس علم المكتبات و المعلومات و هي الجامعة الأردنية و جامعة الحسين بن طلال و جامعة البلقاء و جامعة الزرقاء الأهلية و يستعرض المؤتمر البحوث التالية:

الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير في علم المكتبات والمعلومات في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة: دراسة وصفية تحليلية مقارنة

تمكين و تدريب القيادات المتوسطة في المكتبات وتمكينهم لتطوير قطاع المكتبات والمعلومات في الاردن

تعزيز المهارات المعلوماتية لدى طلاب أقسام المكتبات والمعلومات في التعامل مع المعلومات الزائفة: دراسة تحليلية في ضوء جائحة كوفيد-19

الكفايات المهنيّة لدى أعضاء الهيئة التّدريسيّة في أقسام علم المكتبات والمعلومات في الكلّيّات والجامعات الأردنية من وجهة نظر طلبتهم

التأهيل الأكاديمي في أقسام المكتبات والمعلومات السورية : الواقع والرؤية المستقبلية

التحديات والصعوبات التي تواجه طلاب قسم المكتبات والمعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية في التعلم عن بعد في أزمة كورونا

دور تدريب وتأهيل أخصائي المعلومات في دعم خدمات المكتبات عن بعد: مكتبة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل نموذجاً

تجربة التدريس الإلكتروني لمقررات تخصص المكتبات والمعلومات بقسم دراسات المعلومات في جامعة السلطان قابوس في ظل جائحة كورونا: دراسة

التعليم الالكتروني في الأرشيفات الوطنية: أهدافه، وأنشطته، وبرامجه

الدور المتغير للعاملين في مجال المكتبات والمعلومات: متطلبات سوق العمل واحتياجات المستقبل

متطلبات سوق العمل لأخصائي الوثائق: دراسة تحليلية لمحتوى إعلانات وظائف أخصائي الوثائق في سلطنة عمان

منصات التعليم الالكترونى ودورها في الاتصال العلمى بين اختصاصي المعلومات.

و من المتوقع إضافة لمناقشة هذه الأوراق على نطاق عربي واسع تبادل الخبرات العربية في هذا المجال و التوصل إلى عدد من التوصيات المبنية على هذه الدراسات للإستفادة منها في الجامعات الأردنية.