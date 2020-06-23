جمعية تقويم الأسنان تحذر من الاستخدام الخاطئ لقوالب التقويم الشفافة

عمان- الغد- قال رئيس جمعية تقويم الاسنان الاردنيه د. مجد رشيد، ان الجمعيه بدات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعيه المواطنين حول استخدام قوالب التقويم الشفافة والتي تسمّى (Aligners) ووصفها كطريقة للعلاج من غير اصحاب الاختصاص او شركات ذات اهداف ربحية.

واكدت الجمعيه إن العلاج بهذه الطريقة والعلاج باسخدام التقويم الثابت يجب أن يتم من قبل أخصائي تقويم أسنان مرخّص لدى نقابة أطباء الاسنان الاردنيه وجمعية تقويم الاسنان الاردنيه وليس طبيب أسنان عام، من ناحية التشخيص السليم ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

وأوضح ان هذا النوع من التقويم بحاجة الى تدريب ودراسة خاصة لا يمكن أن يتقنها إلا أخصائي التقويم المؤهل أصلاً لإجراء المعالجة التقويمية.

وبين د رشيد إن إجراء المعالجة التقويمية بهذه الطريقة من قبل طبيب غير مؤهل ينطوي على مخاطر وآثار جانبية سيئة وفشل للعلاج وما ينطوي على ذلك من خسارة مادية ونفسية وخسارة للوقت والجهد والتأثيرات السلبية على صحة الفم والأسنان.

وبين أنّ العديد من الشركات تروج لهذا العلاج على أنه علاج يمكن إجراؤه من قبل الطبيب غير الأخصائي، بقصد الربح المادي ودون النظر لمصلحة المريض وما يمكن أن يتسبب به العلاج من أضرار عندما يجرى بالطريقة الخاطئة.

وأكد د رشيد ان الجمعية اخذت على عاتقها توضيح الحقائق للمواطن حتى لا يقع ضحيةًّ للاعلانات المضللة والمعلومات المغلوطة، وحفاظا على صحته واعطاءه العناية الطبية اللازمة له ولاسنانه .

وأشار الى وجود قائمه بأسماء الاخصائيين موجوده على موقع الجمعيه متاحه للزائر للتعرف عليها، وذلك لحمايته وتوفير سبل الرعاية الخاصة به .