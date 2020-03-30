جمعية حماية ضحايا العنف الأسري تطلق مبادرة “راحتي في منزلي”

عمان -الغد- أطلقت جمعية حماية ضحايا العنف الاسري مبادرة “راحتي في منزلي” والتي تأتي إيمانا من الجمعية بأهمية ممارسة المجتمع المدني دوره الوطني في مواجهة الآثار الاجتماعية المتوقعة لدى بعض العائلات نتيجة الحظر المنزلي بصفته الملاذ الآمن والفرصة الأمثل لقضاء وقت ممتع وطويل مع العائلة، والالتزام الوطني لمواجهة فايروس كورونا.

وتعمل المبادرة بالتعاون مع محامين و خبراء بعلم الاجتماع وعلم النفس والصحة العقلية؛ على تقديم الاستشارة مجانا لمن يحتاجها من خلال التواصل عبر وسائل الاتصال، وبما يحفظ السرية المطلقة لهوية المتصل.

ويدعو القائمون على المبادرة الاردنيين جميعا الى الالتزام في بيوتهم، وتحويل هذا الحظر الى راحة وأمن في المنازل ، وبالمقابل يدعون كل من يحتاج أي استشارة نفسية أو قانونية أو اجتماعية التواصل مع الجمعية من خلال هاتف رقم 0799969596 ، أو من خلال صفحة الجمعية على الفيس بوك https://www.facebook.com/societyviolencevictims/

أو عبر البريد الالكتروني [email protected]