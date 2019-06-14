جمعية خبراء ضريبة الدخل تبحث تطبيقات نظام الفوترة

عمان – بحثت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيقات نظام الفوترة الذي سيدخل حيز التنفيذ تموز (يوليو) المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الضريبة وباقي الشركاء لتوضيح تطبيقات النظام وضمان كفاءة النظام الضريبي.

وتم خلال اللقاء الذي تم مؤخرا وجمع أعضاء الجمعية، توجيه المنتسبين بضرورة الالتزام بنظام الفوترة، وحث عملائهم على الالتزام به والتقيد بالبنود الواردة في النظام تلافيا للوقوع في جريمة التهرب الضريبي التي نص عليها القانون.

وأكد مدير عام الضريبة، حسام أبو علي، أن الدائرة أعدت نظاما الكترونيا خاصا بإصدار الفواتير سيتم توزيعه مجانا على المكلفين من قبل الدائرة.

وبدوره، أكد رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، المحامي هاشم حمزة، ضرورة توعية المواطنين بنظام الفوترة، لما له من أهمية في الحد من التهرب الضريبي، داعيا إلى تذليل العقبات حتى يتم تطبيق النظام تدريجيا.

وطالب حمزة أن يتم إصدار التعليمات الملحقة بالنظام وتوسيع الفئات المستثناة منه وآلية تطبيق العقوبة، خصوصا في حال عدم وجود فرق ضريبي عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.-(بترا)