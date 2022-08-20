جمعية خطاب الثقافية تعرض عددا من الأفلام التوعوية

عرضت جمعية خطاب في مبنى دائرة المكتبة الوطنية مساء يوم الأربعاء الموافق 17/8/2022 ضمن برامجها الثقافية مجموعة من الأفلام التي ابدعها أعضاء الجمعية ومنها فيلم بعنوان نغم، الذي كانت بطلته الطفلة نغم الرقب والذي يتحدث عن إبداع وتميز نغم في العديد من المجالات ومنها الكتابة، وتعتبر أيضا نغم اصغر إعلامية بالأردن وهي متميزة جدا في الحساب الذهني والشعر .

الفيلم من إنتاج جمعية خطاب الثقافية ، مدير الإنتاج ميلاد الخزاعلة الذي تحدث عن دور الجمعية في دعم الإبداع والمبدعين في جميع المجالات الثقافية والفنية على أنه رسالة إنسانية تجاه أصحاب الحالات المرضية الخاصة كما، تحدث مخرج الفيلم الأستاذ ظاهر الخزاعلة الذي قال إن رسالتنا على الدوام ثابته ولن تتغير في دعم كل المبدعين من خلال إخراج الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن هذه الفئة التي تستحق الدعم والعطاء ، وتحدثت بطلة الفيلم عن الداعمين لها من مدرسيها ومن أهلها وأسرة الفيلم، وشكرتهم على جهودهم التي بذلت من أجلها.

كما تم عرض فيلم شياطين الإنس وفيلم رصاصة طائشة، وهما من الأفلام التي أبدعها أبناء المفرق بجهود مضنية، وعالجت هذه الأفلام عدة ظاهر اجتماعية.

حضر عرض الأفلام نائب مدير المكتبة الوطنية الدكتور أمجد الفاعوري وعدد من المهتمين والمثقفين ، وقدم الحفل نائب رئيس الجمعية الشاعر خالد الشرمان.