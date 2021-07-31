جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث تعزيز العلاقات الأردنية- الأذرية

عمان- الغد- استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، سفير اذربيجان ايلدار نادر أوغلو سليموف والملحق الدبلوماسي سمير صلاحوف في مقر الجمعية يوم الخميس الماضي، وذلك لمناقشة سُبل تنمية العلاقات الأردنية الأذرية الاقتصادية والاستثمارية وذلك من خلال تعزيز آواصر التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.

وأكد الطباع خلال اللقاء على أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين خاصة وأن كلا البلدين يزخز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية، لافتاً إلى دور الجمعية في تعزيز العلاقات الأردنية مع نظرائنا في مختلف دول العالم وجذب الاستثمارات إلى الأردن، من خلال تأسيس مجالس الأعمال المشتركة والتي هدفت إلى تعزيز الروابط بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات التجارية، والاقتصادية، إلى جانب مساهمة الجمعية خلال السنوات السابقة في إطلاع مجتمع الأعمال من مختلف الدول على البيئة الاستثمارية الأردنية وإبراز المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار والمدن والمناطق التنموية والصناعية في الأردن.

كما وأشار الطباع إلى أن الجمعية قد قامت بزيارة باكو من خلال الوفود التجارية كما ويجمع الجمعية مع مذكرة تفاهم تم توقيعها بتاريخ 29/7/2007 في عمان مع مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (AZPROMO) ونطمح ألى تفعيلها بشكل أكبر.

من جهته، أشاد السفير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك للدور الهام الذي يؤديه قادة البلدين ، لافتاً إلى أهمية العمل على تطوير مجالات جديدة للتعاون في المستقبل القريب وذلك في سبيل تعزيز مستوى العلاقات التجارية الثنائية و تحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات والأصعدة.

ودعا الطباع مجتمع الأعمال الأذري من مختلف القطاعات الاقتصادية للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن كوجهة آمنة للاستثمار وزاخرة بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصحي، و السياحي، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع التعليمي كذلك.

ولفت السفير إلى أن العلاقات الأردنية الأذرية في تطور مستمر وإن الزيارات الملكية التي تمت خلال السنوات السابقة ساهمت في توقيع العديد من الإتفاقيات للتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، من أبرزها التعاون الدولي، التعليم، الثقافة والشباب، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمارات وحمايتها ومنع الإزدواج الضريبي.

كما ولفت السفير إلى أهمية تعزيز حجم التجارة البينية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين بحيث تكون أكثر تنوعاً، بما يساهم بشكل إيجابي في زيادة وتحسين حجم التبادل التجاري خاصة وأن حجم التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموحات، معرباً عن استعداد السفارة للتعاون في سبيل تطوير العلاقات مع الأردن. مؤكداً على أهمية الإهتمام بالجانب الاستثماري خاصة وأن القطاع الخاص الأذري مهتم بشكل كبير في تعزيز هذا الجانب وذلك من خلال توثيق العلاقات والتشبيك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين. كما وأكد سعادة السفير على أهمية أن يتم تحديد القطاعات ذات الإهتمام المشترك للتعاون الاستثماري فيها ومشاركة قصص النجاح في هذا الخصوص.

وأشار السفير إلى تمتع كلا البلدين بمواقع تاريخية ، سياحية و دينية يمكن ان تكون مركز جذب سياحي و استثماري لكل من الاردنيين والأذريين لافتاً إلى أن الوضع الوبائي في أذربيجان يعتبر جيداً.

من جهته، أكد المهندس عبد الحليم عابدين على أهمية التعرف على السوق الأذري بشكل أكبر خاصة القطاعات ذات الإهتمام المشترك، وأشار المهندس حسام الهدهد إلى وجود فرصة للشراكة في قطاع المقاولات مع الشركات الأذرية والأردنية للتعاون في الدخول إلى الأسواق الأخرى المجاورة.

بدوره، أكد المهندس عبد الرحيم البقاعي على أهمية تسهيل السياحة بين البلدين وتشجيعها خاصة مع تقارب العادات والتقاليد بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الطاقة.

ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ في نهاية عام 2020 ما قيمته 2.042 مليون دولار شكلت الصادرات الأردنية منها 2 مليون دولار تركزت في المنتجات الصيدلانية والمنتجات الكيميائية والحديد والصلب، بينما شكلت المستوردات الأردنية 0.042 مليون دولار تركزت في الكاكاو والسكر والخضار والجذور الصالحة للأكل.

كما وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالحليم عابدين، المهندس حسام الهدهد، و المهندس عبدالرحيم البقاعي، ومدير عام الجمعية السيد طارق حجازي.