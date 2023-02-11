جمعية رجال الأعمال تطلق حملة لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حملة تبرعات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم جهود الإغاثة والإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

وحثت الجمعية أعضاء الهيئة العامة لديها للمساهمة في التبرعات النقدية أو العينية لمساندة المتضررين من الزلزال وتقديم الدعم الممكن للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع في بيان اليوم السبت، إن مجتمع الأعمال يقوم بواجبه الإنساني والوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا، معربا باسم مجلس الجمعية عن تعازيه لأسر ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.