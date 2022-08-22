جمعية رجال الأعمال توقع مذكرة تفاهم مع الكنفدرالية الجزائرية

وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مذكرة تعاون مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الأردني الجزائري والذي عقد بتنظيم مشترك من كلا الجانبين بتاريخ 20/8/2022، و تهدف الاتفاقية التي وقعها أمين سر الجمعية العين المهندس عبد الرحيم البقاعي وعن الكنفدرالية الأمينة العام بن شوبة فتيحة الى تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين كلا البلدين.

كما و تهدف الاتفاقية الى تشجيع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين وتبادل المعلومات الاستثمارية وتبادل زيارات الوفود التجارية بالاتجاهين.

وتعتبر الاتفاقية خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المستويات والهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات الجزائرية والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأكد البقاعي بأن الاتفاقية تأتي إنطلاقاً من حرص الجمعية على تفعيل دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات الجزائرية وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال من كلا البلدين للتشبيك فيما بينهم واقامة شراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد البقاعي بأن مجتمع الأعمال الاردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول الصناعات الأردنية بشكل اكبر الى السوقين الجزائرية والافريقية ، مشيراً الى أن الجمعية تسعى الى وضع خطة عمل مشتركة تستهدف عقد اللقاءات المستمرة بين الجانبين لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.