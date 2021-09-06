جمعية شرق عمان الصناعية.. يوم وظيفي يوفر 700 فرصة عمل

عمان – الغد- أكد رئيس مجلس إدارة جمعية شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي أهمية ودور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل، ولاسيما القطاع الصناعي الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة المحلية.

وقال السعودي في افتتاح اليوم الوظيفي السادس بمنطقة ماركا، الذي تنظمه جمعية شرق عمان بالتعاون مع وزارة العمل وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن الجمعية تسعى للتشبيك بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل وتدريبهم وتأهيلهم.

وأضاف السعودي أن اليوم الوظيفي الذي حضره المئات من الباحثين عن عمل وفر ما يقارب 700 وظيفة في مصانع وشركات شرق عمان الصناعية ضمن ظروف وبيئة عمل مناسبة وتخضع لقوانين وزارة العمل.

وبين السعودي أن فعاليات اليوم الوظيفي ثمرة للتعاون المشترك ما بين القطاعين العام والخاص والجهات الداعمة الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل وتسهيل انخراطهم في سوق العمل.

بدوره قال مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ شريف يونس، إن تواجد أكثر من 50 شركة توفر نحو 700 فرصة عمل وسط إجراءات احترازية تتخذها الدولة يدلل على أن الاقتصاد مستمر في دعم التشغيل ومحاربة الفقر والبطالة.

من جهته، قال مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار إن الوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتشغيل تسعى لإيجاد فرص عمل للشباب وهي على أتم الاستعداد للانخراط في أي جهد يوفر فرص عمل ملائمة للشباب.

بدوره قال مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين معاوية عطيات إن مشروع التجارة من أجل التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوفر فرصة لبناء القدرات الوطنية بشكل مستدام وتعزيز إمكانات الشركات الأردنية لزيادة أدائها التجاري من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل، من خلال الترويج للتشغيل في الشركات ذات التوجه التجاري ومساندتها في التشبيك مع الباحثين عن العمل.